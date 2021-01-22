Ориентиры в виртуальном мире

В областном центре началась реализация первого в Казахстане пилотного социального проекта «Медиаграмотность детей-сирот – их безопасное будущее».

В проекте, инициированном частным фондом Информационной поддержки развития общества ВКО, принимают участие три Дома юношества из Усть-Каменогорска, Степногорска и Петропавловска.

– В нашем учреждении прошло первое мотивационное занятие с детьми, – отметила педагог дополнительного образования Дома юношества Усть-Каменогорска Алена Лотарева. – В ходе занятия ребята в интерактивной беседе получили основное представление о курсе по медиаграмотности, который они пройдут в феврале текущего года.

В ходе диалога подростки пришли к выводу, что в современном мире без специальных навыков сложно разобраться в гигантском объёме информации, который они получают каждый день.

– Мы надеемся, что после обучения ребята будут свободнее ориентироваться в цифровом пространстве и станут более защищёнными от различных информационных угроз, – добавила психолог, имеющая большой опыт работы с подростками, Елена Будрина. – Ведь всю историю человечества можно представить как эволюцию способов выражения и передачи информации. Начиная с наскальной живописи, люди учились накапливать и передавать факты друг другу. Сейчас мы живём в эпоху информационных технологий, и информация для нас – один из основных ресурсов, а её источник интернет. Порталы, форумы, соцсети – всё это современный мир. Однако мощные информационные ресурсы стали доступны, в том числе и людям, которые преследуют антисоциальные, а часто и преступные цели. Дезинформация, мошенничество, деструктивная пропаганда – всё это также есть в интернете.

По словам психолога, поражает низкий уровень критичности восприятия информации молодёжью. Практически любое сообщение воспринимается как истина. Поэтому возникла необходимость в овладении базовыми знаниями цифровой безопасности в виртуальном мире.

В планах – занятия по специальным электронным методическим пособиям для самостоятельного изучения, причём в доступном для тинейджеров игровом виде с заданиями и практикумами.

Ева Ким

Фото из открытых источников