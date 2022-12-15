Опыт Востока будет востребован

Комплекс актуальных вопросов, связанных с недропользованием, рассмотрели на встрече вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Ирана Шархана с представителями профильной отрасли региона, а также заинтересованных государственных органов.

Оптимальный формат в виде прямого диалога предложил заместитель акима Восточно-Казахстанской области Шакарым Буктугутов, напомнив о том, что по поручению Главы государства в регионах продолжаются встречи руководителей центральных органов, на которых рассматриваются конкретные вопросы и проблемы. По его информации, в рамках рабочей программы вице-министр побывал на нескольких промышленных предприятиях ВКО, ознакомился с их деятельностью, планами развития.

– В частности, сегодня состоялось посещение ТОО «Казцинк», АО «Ульбинский металлургический завод», обсуждены наиболее перспективные направления их работы, – сообщил Шакарым Буктугутов. – Обо всём, что относится к вопросам недропользования, непосредственно к вашей деятельности и соответствующего министерства, вы имеете возможность здесь спросить и получить ответ.

Отметим, что между акиматом области и природоохранной прокуратурой налажены тесные рабочие контакты, которые позволяют оперативно и всесторонне рассматривать возникающие проблемы в плане соблюдения законодательства по охране окружающей среды, а также многим другим аспектам.

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК подчеркнул, что Восточный Казахстан является уникальным регионом, где сконцентрированы предприятия, чей опыт работы окажется полезным при реформировании деятельности, связанной с использованием недр.

– У нас в стране порядка 2,5 тысячи субъектов недропользования по добыче полезных ископаемых, – отметил Иран Шархан. – В Восточном Казахстане около 250 таких субъектов. В предстоящем году нас ожидает большая работа в части изменения законодательства о недрах и недропользовании.

В частности, он сообщил, что в 2017 году проведена реформа недропользования, за основу взята передовая зарубежная модель. Обозначен масштабный фронт работы, которую нужно выполнить сообща, в чём будут полезны прямые диалоги с недропользователями. В числе таких направлений внедрение цифровизации, оптимальных форматов взаимодействия с представителями важной отрасли.

Участники встречи воспользовались возможностью задать волнующие вопросы непосредственно в зале, а также во время личного приёма граждан.

Высказывались предложения о том, что, учитывая интересы недропользователей по облегчению различных процедур, нельзя забывать о необходимости проведения рекультивации земель, строгого соблюдения всех норм законодательства об охране окружающей среды, здоровья местного населения. Вице-министр подчеркнул, что есть острые проблемы, требующие решения в так называемом ручном режиме. Поэтому все предложения и поднятые вопросы берутся на карандаш.

Природоохранный прокурор Восточно-Казахстанской области Александр Акулов затронул целый ряд актуальных вопросов отрасли, а также передал сформированный пакет предложений для министерства.

Представители средств массовой информации также задали вопрос о перспективах пополнения рудной базы региона, о процедурах выдачи разрешений на добычу полезных ископаемых. Особенно по тем случаям, которые вызвали общественный резонанс в СМИ и социальных сетях. Вице-министр, в свою очередь, напомнил, что полезные ископаемые являются невозобновляемым сырьём, поэтому необходимо подходить к добыче комплексно, бережно, поскольку недра – это народное достояние. Кроме того, стоит задача пополнения резервов полезных ископаемых, к примеру, за счёт проведения дальнейших геологоразведочных и других работ.

В рамках реализации концепции Слышащего государства также отмечена важность мнения общественности для принятия окончательных решений по конкретным вопросам, объектам недропользования, которые выносятся на повестку дня жителями отдельных населённых пунктов. Об этом и многом другом «Рудный Алтай» расскажет подробнее в следующих номерах.

Меир Токобаев