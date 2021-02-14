Опыт не учит?

Новые условия жизни, продиктованные пандемией коронавируса, требуют адаптации. А для адаптации необходимо время. Интересно, сколько его понадобится, чтобы люди поняли, что соблюдение элементарных правил поможет справиться с распространением КВИ. С начала пандемии прошёл почти год, но и этого оказалось недостаточно.

За минувший день в Восточно-Казахстанской области нарушения ограничительного режима, установленного главным санитарным врачом, были зафиксированы в двух городах региона – Усть-Каменогорске и Семее.

Так, 13 февраля в Усть-Каменогорске зарегистрирован 41 факт нарушения ограничительного режима. Вместе с тем, наложены штрафы по ранее выявленным нарушениям в непродовольственных и продовольственных магазинах, а также общественном транспорте, где продавцы и пассажиры находились без медицинских масок. Общая сумма штрафов составляет 350 040 тенге.

В городе Семее выявили 9 нарушений масочного режима в торговых домах, на рынках и объектах общественного питания.