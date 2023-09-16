Опыт на службе производства

В районе Самар квалифицированные специалисты обеспечивают качественный производственный цикл на горно-обогатительном предприятии.

На свете существуют множество профессий. Среди них есть популярные, престижные или востребованные. Но есть и такие специальности, без которых сложно представить работу промышленного предприятия.

Например, ни один производственный цикл не обходится без участия хорошего механика. Одним из таких специалистов является Ринзат Рахматулин из района Самар.

Он опытный работник ТОО «Сатпаевское горно-обогатительное предприятие» (СГОП) (месторождение в районе Самар), и не перестаёт повышать свою квалификацию. Ринзат без отрыва от производства обучается в IT-колледже при ВКТУ им. Д. Серикбаева по специальности «технология машиностроения».

Как рассказали в акимате района Самар, на предприятии он работает с 2007 года. Начинал бункеровщиком обогатительной фабрики СГОП. Затем стал машинистом мельниц, слесарем по ремонту и обслуживанию оборудования. А с декабря 2022 года является механиком на этом же предприятии.

Ринзат Рахматулин за время работы в ТОО «СГОП» показал себя технически грамотным специалистом. Свои должностные обязанности исполняет на высоком уровне, в точном соответствии с должностной инструкцией, старательно и инициативно. Полученные знания умело применяет на практике.

Опытный механик уверенно ведёт работу с подчинённым персоналом по ремонту и обеспечению безаварийной эксплуатации технологического оборудования предприятия. Все поставленные задачи выполняет в срок, с творческим подходом.

Часто принимает рационализаторские решения в работе. Поддерживает профессиональные отношения с подчинёнными, в коллективе пользуется заслуженным авторитетом. Как наставник молодых сотрудников разрабатывает и применяет программы обучения.

– Стараюсь помогать молодым специалистам, находить лучшие решения, мотивировать их на максимально эффективные действия и контролировать результаты, – поделился Ринзат Рахматулин.

Как отмечают коллеги, он постоянно работает над совершенствованием своей профессиональной подготовки в системе корпоративного тренинга. Стремится к получению дополнительных знаний, требующихся для более эффективного выполнения порученной работы.

Благодаря таким сотрудникам, как Ринзат Рахматулин, на предприятии обеспечивается бесперебойная и технически правильная эксплуатация и надёжная работа оборудования, повышение её сменности, содержание в работоспособном состоянии на требуемом уровне точности.

Ерик Абитов

Район Самар