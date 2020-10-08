Опыт лидерства и конкуренции 

Участников внутрипартийного отбора – праймериз отметили благодарственными письмами.

Встреча прошла с участием председателя Восточно-Казахстанского областного филиала партии Nur Otan Даниала Ахметова в городской библиотеке им. О. Бокея.

Напомним, 5 марта текущего года Председатель партии Nur Otan, Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев объявил о проведении с 17 августа по 3 октября внутрипартийного отбора. Цель праймериз – выявление на основе конкурентной борьбы реальных и сильных лидеров в формировании эффективного депутатского корпуса в маслихатах всех уровней и Мажилисе Парламента Республики Казахстан.

– В Восточном Казахстане для участия в праймериз зарегистрировались 1054 кандидата, до этапа голосования дошли 923 человека, – сообщил Даниал Ахметов. – Включились в агитационную кампанию представители различных сфер деятельности: работники образования – 36 процентов, бизнеса – 11 процентов, культуры и здравоохранения – по восемь процентов, промышленности, НПО и других. Среди них женщин – 39 процентов. Средний возраст кандидатов составил 44 года. Многие креативно подошли к агитационной работе, проявили высокую активность в социальных сетях. Кандидатами дано 1500 наказов. Это реальные проблемные вопросы, интересующие население региона. Впереди большая работа по их решению в краткосрочный период и на перспективу. В целом в голосовании приняли участие 92 процента партийцев, или почти 47 тысяч человек. Процедура голосования проходила прозрачно в режиме реального времени на портале праймериз. Каждый мог посмотреть количество проголосовавших и рейтинг кандидатов. В итоге определены партийные лидеры, обладающие высоким уровнем доверия и поддержки.

Также глава региона отметил высокую профессиональную солидарность, которую продемонстрировали, например, производственники. Кто-то сделал ставку на личные встречи, кто-то – на соцсети.

– Уверен, все приобрели бесценный опыт участия в открытой внутрипартийной борьбе за доверие граждан, – подчеркнул аким области. – Праймериз учит умению говорить и слушать. Все, кто пошёл на праймериз, уже заслуживают уважения. Это люди, верящие в себя, открыто выступающие и меняющие страну к лучшему. Все вы провели огромную работу в период праймериз. Столкнулись с главными проблемами своего района, почувствовали, насколько непросто находить решения. Праймериз – это новое явление для нашего общества, ориентированного на демократизацию и развитие гражданских инициатив.

Многие из кандидатов, участвовавших в праймериз, отметили, что чувствуют себя настоящими победителями, даже несмотря на то, что не набрали максимальное количество голосов.

По словам партийцев, проигравших не может быть, потому что в любом случае побеждают интересы народа. Кроме того, полученный опыт стал стимулом для профессионального роста, развития родного края.

– Приходилось биться буквально за каждый голос, – призналась главный офтальмолог области Зарина Камасова. – Помимо встреч с населением, агитацией в соцсетях было роздано 2,5 тысячи листовок. Потому что я понимала, что в моём коллективе всего 100 человек, а где-то есть трудовые коллективы, в которых работают тысячи людей. Конкуренция была очень высокой, а ещё больше – желание изменить что-то к лучшему, внести свой вклад в общее дело.

В завершение мероприятия состоялось торжественное вручение участникам праймериз благодарственных писем от председателя областного филиала и городских филиалов партии.

Ева Ким