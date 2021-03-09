Опять нарушают

В праздничный день по региону выявлено 23 нарушения ограничительных мер.

В Восточном Казахстане продолжают работу мобильные мониторинговые группы по контролю соблюдения действующих карантинных и ограничительных мер в общественном транспорте, магазинах, аптеках и других заведениях.

В ходе рейда 8 марта в Усть-Каменогорске мониторингом охвачено 205 объектов. Мобильные группы зафиксировали восемь фактов нарушения масочного режима продавцами непродовольственных магазинов.

В этот же день в Семее проверено 299 объектов, в том числе ежедневным мониторингом охватили 253 объекта, входящих в «тепловую карту». В ходе рейдов выявлено 15 нарушений масочного режима в торговых домах, общественном транспорте и на рынках.