Опустели осенние пляжи

В Восточном Казахстане подвели итоги купального сезона. Стало известно, что в этом году увеличилось количество утонувших в водоёмах региона.

Происшествия на воде в большинстве случаев происходят по вине самого человека в результате излишней самоуверенности, переоценки собственных сил и возможностей, пренебрежения правилами поведения на воде. Нередко люди купаются в запрещённых и незнакомых местах, в состоянии алкогольного опьянения. Всего с начала купального периода утонуло 36 человек, в том числе 10 детей.

В ходе брифинга начальник Управления гражданской обороны ДЧС ВКО Руслан Орынбеков акцентировал внимание на том, что 21 случай произошел из-за недооценки своих сил, восемь несчастных случаев связано с падением в водоём, пять случаев по причине алкогольного опьянения, двое погибли при спасении утопающего.

Весь купальный сезон Департамент по ЧС совместно с местными исполнительными органами проводили широкомасштабную профилактическую работу, чтобы избежать несчастных случаев. Так, на территории 79 баз отдыха и 14 детских лагерей, которые имеют пляжи, было проведено обследование дна акваторий, обучено 112 дружинников-спасателей. Были созданы 48 спасательных постов. Кроме того, постановлением акима ВКО установлено 16 мест для массового отдыха на водных объектах области, определено 64 участка, запрещённых для купания. На потенциально опасных участках установлено 413 запрещающих и предупреждающих знаков. Спасатели вместе с местной полицейской службой и волонтёрами провели 6,8 тысячи рейдов, в ходе которых выявили 785 административных нарушений.

Руслан Орынбеков рассказал, что в детских оздоровительных лагерях также проводились профилактические мероприятия, а для патрулирования по обеспечению безопасности отдыхающих на озере Алаколь и в Кокпектинском районе в летний период действовали посты спасателей.

Купальный сезон на территории области завершён, однако в тех районах, где, по прогнозам синоптиков, остаётся благоприятная погода, продолжатся мероприятия по обеспечению безопасности.

В завершение брифинга начальник Управления гражданской обороны ДЧС ВКО напомнил о мерах безопасности на водоёмах в осенний период.

– Избегайте выхода на водоём в ветреную погоду и в тёмное время суток. Ни в коем случае не отправляйтесь на рыбалку в нетрезвом состоянии. Также убедитесь, что ваше плавсредство исправно, всегда надевайте на себя и пассажиров спасательные средства, не перегружайте лодку. При выходе на водоёмы имейте с собой заряженный мобильный телефон, лучше положить его в непромокаемый герметичный футляр. Отправляясь на рыбалку, обязательно сообщите родственникам или знакомым координаты места, где вы собираетесь рыбачить, и ожидаемое время своего возвращения, – сказал Руслан Орынбеков.

В потенциально опасных ситуациях можно обратиться в единую службу спасения по сотовому телефону по номерам 101 или 112.

Дарья Антон

Фото из открытых источников