Позитивная установка на труд

В одном из своих выступлений перед Мажилисом РК Президент Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимости проведения реформы в молодёжной политике. Затронув проблемы молодёжи категории NEET, Глава государства поставил задачу принять эффективные меры по сокращению доли этой категории граждан.

На днях Правительство Республики Казахстан в рамках укрепления государственной молодёжной политики приняло постановление, в котором определены новые направления государственной поддержки молодых людей в возрасте до 35 лет, которые по разным причинам нигде не работают и не учатся.

Напомним, что NEET-молодёжь – это юноши и девушки, которые предпочитают вести праздный образ жизни. По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, на сегодня по республике доля молодёжи категории NEET составляет 6,3%. По итогам 2022 года среди молодёжи в возрасте от 15 до 28 лет уровень безработицы составил 3,8%. Притом доля молодёжи категории NEET, которая не работает и не занята образованием или профессиональной подготовкой, составила 6,5%.

Отметим, эти показатели считаются относительно низкими по сравнению, например, с долей молодёжи этой категории в России, Великобритании, США, Италии и ряде других стран. Тем не менее, в Казахстане разрабатываются различные меры поддержки безработной молодёжи, чтобы оказать помощь в трудоустройстве или получении профессии, востребованной на рынке труда.

По итогам 2022 года доля молодёжи категории NEET в Восточно-Казахстанской области составила 6% от общего количества молодых людей, проживающих в регионе, что не превышает среднереспубликанский уровень.

Для сравнения, он заметно превышен в Актюбинской области – 7%, Алматинской – 6,9%, Жамбылской – 6,9%, Карагандинской – 8,6%, Кызылординской – 7,8%, Мангистауской – 7,7%, Павлодарской – 7,2%, Северо-Казахстанской области – 7,6% и Астане – 6,9%. При этом самая тревожная ситуация по безработной и незанятой молодёжи наблюдается в области Улытау. Здесь доля такой молодёжи достигла 11,8%, что значительно превышает среднереспубликанский показатель.

Впрочем, если сравнивать это с показателями 2001 года, когда в Казахстане впервые представили статистические данные по NEET-молодёжи, то их доля составляла в республике 18,6%. Но были регионы, где количество безработной и незанятой молодёжи достигало более 22-25%, а в Кызылординской области и вовсе 31,8% от общего числа проживающей в регионе молодёжи.

Легко ли быть молодым?

Каждый из этих молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет нуждается в постоянной работе, социализации в обществе. А общество – в том, чтобы каждый его гражданин внёс свою лепту в строительство и развитие государства и самого общества. В ВКО в последние три года социальный проект в области исследований молодёжи категории NEET осуществлялся ВК областным филиалом Ассоциации молодёжных и детских организаций (далее – СГФ ОЮЛ ВКО АМИДО).

Как отметила одна из руководителей этой организации Эльзира Жунусова, в категорию NEET входят самые разные группы молодых людей. С одной стороны, это выходцы из малообеспеченных семей, сельская молодёжь, фрилансеры, иждивенцы, молодые матери, находящиеся в декретном отпуске. С другой – самые разнообразные маргинальные элементы: освободившиеся из мест лишения свободы, алкоголики, тунеядцы и наркоманы. Но есть ещё и третья «сторона» – так называемая «золотая» молодёжь – дети крупных бизнесменов и служащих, которые не хотят ни учиться, ни работать, прожигая жизнь за счёт поддержки родителей.

По словам Эльзиры Жунусовой, молодёжная общественная организация в течение трёх лет – с 2020 по 2022 годы – в рамках государственного социального заказа Управления внутренней политики ВКО работала с молодёжью категории NEET, привлекая к тесному сотрудничеству молодёжные ресурсные центры городов и районов ВКО, НПО, центры занятости, филиалы Палаты предпринимателей «Атамекен», отряды «Жасыл ел». Именно благодаря общим усилиям в Восточном Казахстане удалось создать собственную базу данных, куда вошли свыше двух тысяч молодых людей, которых по той или иной причине можно отнести к категории NEET.

В течение трёх лет, что длилась работа над проектом, специалисты АМИДО совместно с Независимым социологическим центром регулярно проводили опросы среди молодёжи в возрасте от 14 до 29 лет (напомним, с 1 января 2023 года возраст молодёжи изменился до 35 лет – авт.), определяя её проблемы и внося предложения по их решению. Одно из основных направлений опроса – это выявление причин безработицы в молодёжной среде. Их несколько, и некоторые из них ни молодёжь, ни даже общественные организации решить пока не в силах. Нужна помощь на законодательном уровне и уровне соответствующих министерств и ведомств.

– Парадокс ситуации в том, что есть огромное количество объявлений о вакансиях, но при этом молодёжь на эту работу не берут, потому что нет достаточного опыта. Вопрос: где выпускник вуза или колледжа его наберётся? Решить его, скорее всего, можно, если пересмотреть квалификационные требования к специалистам по различным специальностям. Кроме того, возможно стоит вернуть практику прошлых лет, когда учёба в вузе засчитывалась как трудовой стаж, – отметила Эльзира Жунусова.

Другую причину высоких показателей безработицы назвали сами молодые люди: это низкий уровень заработной платы у молодых специалистов. По крайней мере, именно так считает 46,2% опрошенных жителей Усть-Каменогорска.

Есть проблема и скрытой безработицы. Достаточно много молодых людей в ВКО, работая в крестьянских хозяйствах или на производстве, получают заработок в конвертах. При этом официально они нигде не числятся. Приходится убеждать работодателей в необходимости узаконить их трудовые отношения с наёмными работниками, чтобы те имели пенсионные отчисления и медицинскую страховку, а государство – налоги в бюджет.

То, что молодые люди часто остаются один на один с проблемой поиска работы или получения профессии – результат слабой информированности. Над исправлением этой ситуации в течение трёх лет работали специалисты АМИДО и молодёжных ресурсных центров ВКО. Они организовывали диалоговые площадки с привлечением специалистов по трудоустройству и переобучению, открывали в городах и районах специальные консультационные центры, где рассказывали о различных государственных программах, которые помогают молодым казахстанцам трудоустроиться, получить востребованную на рынке труда профессию или открыть собственное дело. база бытовой химии проктер

Все программы хороши

Одним из самых эффективных инструментов поддержки со стороны государства стала программа «Молодёжная практика» для выпускников колледжей и вузов в возрасте до 35 лет. Осваивая свою первую работу, они в течение года набираются опыта, получая заработную плату в размере 30 МРП.

Кроме того, есть и другие программы, направленные на поддержку занятости среди молодёжи. Например, «Моё первое рабочее место» для выпускников учебных заведений. По ней срок трудоустройства составляет 18 месяцев. При этом размер субсидии заработной платы, выплачиваемой молодому специалисту, – 30 МРП. После завершения проекта работодатель обязан трудоустроить своего работника на постоянное рабочее место на срок не менее одного года. При этом на одном предприятии можно создавать не одно, а несколько первых рабочих мест, главное, чтобы их количество не превышало порога в 20% от общего числа наёмных работников.

Ещё одно новое направление в государственных программах по содействию занятости молодёжи – проект «Контракт поколений». В его рамках создаётся специальное рабочее место, которое в ближайшем будущем будет передано от действующего работника предпенсионного возраста новичку. То есть опытный коллега за полгода поможет молодому выпускнику освоиться на своём рабочем месте, научит вести документацию, объяснит круг обязанностей, покажет, как и что нужно выполнять. Да и вообще, введёт в коллектив, станет настоящим наставником. Позже, когда опытный сотрудник уйдёт на заслуженный отдых, его молодой подопечный без всякого страха, спокойно и уверенно, продолжит выполнять его функции на производстве.

Также молодые специалисты могут выехать в сельскую местность по программе «С дипломом в село». Для них государство предусматривает единовременное подъёмное пособие в размере 100 МРП, выдачу бюджетного кредита для приобретения или строительства жилья сроком до 15 лет со ставкой вознаграждения в размере 0,01%, до 1 500 МРП. При этом привлекателен и тот факт, что специалисты, работающие в селе, получают 25-процентную надбавку к тарифным ставкам, действующим

в городе.

Есть возможность начать собственное дело, используя государственные инструменты, предназначенные для поддержки предпринимательских инициатив. Это программы «Дорожная карта бизнеса», «Бастау Бизнес», по которым можно обучиться на курсах предпринимательства, получить малый грант или взять льготный кредит для открытия собственного дела.

Лень и отсутствие информации

Как видим, возможностей для поиска работы у молодых людей в ВКО более чем достаточно, и помощь им оказывается повсеместно. Так почему же количество безработной молодёжи не уменьшается?

По словам Эльзиры Жунусовой, одна из причин – крайне слабая информированность о мерах государственной поддержки. Многие выпускники даже не подозревают о тех государственных программах, которые призваны помочь им с трудоустройством или переобучением по востребованным специальностям.

По мнению психолога Николая Лылыка, другую причину нежелания молодых людей реализовать свой трудовой потенциал надо искать… в семье.

– Доступ к информации различного рода открыт. Есть тысячи возможностей пройти обучающие курсы, вебинары, послушать коучеров, освоить новые, востребованные на рынке труда профессии. И всё это в режиме онлайн, – поделился своими наблюдениями Николай Лылык. – Молодёжь может применить творческие способности в разных сферах. Но все их порывы, как правило, пресекают родители, которые убеждены, что творчеством много не заработаешь, и ставят задачу: в первую очередь обеспечить себя и свою будущую семью, обустроить дом, быт.

То, что выбором будущей профессии, в основном, занимаются родители, а не сам абитуриент, отмечают многие специалисты, работающие с молодёжью. Это представители колледжей и вузов, которые непосредственно отвечают за профориентационную работу и трудоустройство выпускников.

Так, по словам преподавателей колледжей, из 25 человек, которые приходят учиться, осознанный выбор профессии самостоятельно сделали не более 4-5 человек. Остальных либо привели родители, либо они поступили учиться за компанию с другом (подругой), либо из-за гранта на бесплатное обучение. Иными словами, по окончании колледжа по профессии будут работать именно те 4-5 человек, кто этого действительно желал. Остальные найдут свою дорогу, но гораздо позже, потеряв время.

– Пока шла реализация проекта, мы неоднократно поднимали вопрос об усилении профориентационной работы в школах. И в 2022-2023 учебном году впервые в школах Казахстана ввели должность профориентатора. Это нужное и полезное начинание, ведь рассказывать о профессиях детям нужно с младшего возраста. Сначала это может быть просто знакомство с ними, но по мере взросления необходимо выявлять склонности ребёнка. В среднем звене нужно чётко обозначить круг профессиональных интересов школьника, потому что к 8-9 классу он должен определиться с профессией – поступать ли ему в колледж или продолжить учёбу в 10-11 классах, чтобы получить высшее образование, – считает Эльзира Жунусова.

Подводя итоги трёхгодичного проекта, Эльзира Жунусова отметила, что работу с молодёжью категории NEET необходимо продолжить. Это кропотливый ежедневный труд. Да, в ВКО создана база данных безработной молодёжи, но ведь с этими ребятами надо работать, помогать им с трудоустройством, учёбой. Кроме того, нужно регулярно проводить подворовые обходы, чтобы выявлять новых ребят, которые нигде не учатся и не работают. С ними и их родителями проводить беседы, искать пути выхода из кризисной ситуации, помочь найти свой путь в жизни.

Екатерина Гуляева

Фото автора и из открытых источников