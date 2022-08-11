Определяя самых быстрых

У подножья величественных гор, на сакральной земле Катон-Карагая прошли республиканские соревнования-байге «Шығыс Алтын тайы – 2022».

Самые резвые скакуны и умелые наездники прибыли из Алматинской, Жетысуской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областей и области Абай, а также из Нур-Султана и со всех уголков ВКО, чтобы сразиться за звание лучших. Основная цель мероприятия – развитие национальных видов спорта в регионе, в частности конного спорта, пропаганда здорового образа жизни, повышение интереса к массовым видам спорта среди жителей района. И, конечно, самое главное – отбор спортсменов в районную сборную.

Год назад на таком же соревновании в селе Кокбастау Алматинской области победителем стал местный скакун и эстафета перешла Катон-Карагайскому району. Группа предпринимателей и бизнесменов, выходцев из района, выступили спонсорами мероприятия, предоставив две автомашины и денежные призы, а также полностью взяв на себя расходы по организации.

Песни молодости нашей…

На местном ипподроме с самого утра яблоку негде было упасть – понаблюдать за скачками приехали не только жители района, но и гости из областного центра и соседних регионов. Оживление чувствовалось уже на въезде, где расположили белоснежные юрты для гостей, торговые палатки с напитками и угощениями. Взолнованный предстоящим зрелищем народ проходил на трибуны, многие рассаживались вдоль трассы, за оградой, чтобы иметь возможность следить за скачками с самого старта.

…До начала соревнований чуть больше часа, и пока участники проходят регистрацию и жеребьёвку, внимание зрителей приковано к основной сцене – там начинается концерт. Первыми на сцену выходит легендарная для района этно-фольклорная группа «Жерұйық».

Образованный в 1989 году в Катон-Карагайском районе ансамбль завоевал любовь слушателей и стал популярным после участия в международном конкурсе «Азия дауысы», где музыканты заняли третье место. После присутствующих порадуют своим творчеством артисты районного Дома культуры, гости из Усть-Каменогорска и Курчумского района.

Все на старт

Соревнования «Шығыс алтын тайы – 2022» прошли по пяти видам байге: «Тай жарысы», «Жорға жарыс», «Құнан бәйге», «Топ бәйге» и «Аламан бәйге».

Первыми стартовали самые маленькие спортсмены – 45 наездников на своих «тай» или стригунах – жеребятах, вышли на дистанцию 5,5 километра. Девятнадцатым номером выступал самый маленький участник – семилетний Хамза Марланулы на своём Туране.

– Я с четырёх лет учился верховой езде, с пяти лет участвую в различных соревнованиях, сегодня не докатал до конца, выбыл из гонки, – рассказывает мальчик. Для своих лет он весьма серьёзен, разговаривает со взрослыми на равных и даже позирует для фото без улыбки – желающих сделать с ним селфи на память было много.

Для «Тай жарысы» организаторы решили учредить девять призовых мест, первые два достались спортсменам из Аягозского района. Победителем соревнования стал стригунок по кличке Ақбастау со своим всадником Арнуром Саматулы, тренер – Төкен Айдос, владелец лошади – Бауыржан Данаулы из посёлка Актогай, туда и отправился один из главных призов – автомобиль.

– Выражаю огромную благодарность предпринимателям и руководству Катон-Карагайского района за проведение такого масштабного мероприятия, я бы даже сказал, праздника для тех, кто серьёзно занимается конным спортом. Для Ақбастау это уже девятые соревнования с начала года, на каждых он занимал призовые места, – говорит владелец скакуна.

Второе место занял скакун по кличке Аягөз, наездник – Медеу Серікқажы, тренер – Мейрамбек Толқынбай, владелец лошади – Талғат Толқынбай. Приз за серебряную медаль – один миллион тенге. Третьими финишную прямую пересекли Нұрсаулет и его скакун Айерке, тренер и владелец лошади – Руслан Шайыргазин из Кокпектинского района области Абай, приз – семьсот тысяч тенге.

Обладателями остальных шести призовых мест и вознаграждений от ста до пятисот тысяч тенге стали участники из Кокпектинского, Урджарского и Тарбагатайского районов.

Соревнования продолжаются

Следующими стартовали девять участников «Жорға жарысы» на дистанцию восемь километров, или четыре полных круга по ипподрому. Победителем стал иноходец Мырза торы Қымбата Аяпбергенева из Семея, тренер – Жанибек Токмергенов, всадник – Ербулан Тлеугали, приз – один миллион тенге. Второе и третье место в этом соревновании достались представителям Курчумского района Базарбаю Оразбеку и его Салкүрең и Алихану Камалханову и иноходцу Мачо.

На дистанции десять километров в «Құнан жарыс» первым финишировал Жезкиік Даурена Серикова из Алматинской области, вторым стал Бөрте Аяна Сембаева из Аксуата, третье место завоевал Ақбақай Ерасыла Тайжанова из села Катон-Карагай. Четвёртым и пятым в «Құнан жарыс» стали участники из Урджарского района и и города Аягоза соответственно.

Ещё в одном виде соревнований – «Топ бәйге» удача дважды улыбнулась спортсменам из Алматинской области. Первым из двадцати восьми участников финишную прямую пересёк скакун по кличке Алматы Самата Рустамулы из города Жаркент, следом за ним пришёл Тайфун Даурена Серикова из села Кокбастау. В тройку лидеров также попал иноходец Алишер Айдара Сексенбаева из Курчумского района.

Завершающим этапом конных соревнований стала двадцатипятикилометровая «Аламан бәйге», на кону стоял второй крупный приз этого дня – автомобиль. Владельцем белой Chevrolet Nexia стал Жетпыс Божбанов, его Улытау и двенадцатилетний наездник Нургиса Дуйсенбаев.

– Соревнования прошли отлично, я верил в свою победу, хотя у меня были довольно сильные соперники. Конным спортом занимаюсь с восьми лет, и это самая крупная моя победа, – скромничает подросток, который, по словам владельца Улытау, за последний месяц помимо автомобиля успел выиграть уже два мотоцикла.

Второй финишировала Ақмоншақ Дастана Тогызбаева из Жарминского района, третьим стал Аманат Ерлана Керейбаева из Урджарского района. Четвёртое место занял Тауасар Баделхана Сабурова из села Аксуат, пятое – Беркут Нурлана Касымханова, представляющего Курчумский район.

Сила и ловкость

По заявленной программе зрителей ждали не только конные соревнования, но и аударыспақ и қой көтеру, которые проходили наряду с основными состязаниями.

Примечательно, что первой на поднятие барана вышла женщина, и ей удалось поднять «живой» груз с плеча семь раз. Конечно, после неё выступили с десяток крепких парней, увеличив счёт до сотен поднятий живого веса, и Дина апай победительницей не стала, но зрителям всё равно запомнилась. А победителем этого соревнования стал Ерлик Муратов из села Жаңа Үлгі, он сумел 183 раза поднять барашка.

Аударыспақ – состязание, во время которого палуаны должны в течение двух минут скинуть соперника с лошади, – проходил в трёх весовых категориях: до 70, до 90 и свыше 90 килограммов. В первой весовой категории победителем стал Руслан Кунанбаев из Жарминского района, в весовой категорий до 90 килограммов главный приз достался маркакольскому палуану Темирлану Байтолову, а в 90+ киллограммов выиграл Шынгыс Манарулы из Тарбагатайского района.

Победители и призёры дополнительных соревнований также были награждены дипломами и денежными призами.

– Сегодня мы провели ещё одно значимое мероприятие благодаря местным предпринимателям и выходцам из нашего района. Позвольте выразить вам свою признательность от себя лично и от всех наших жителей, – сказал аким Катон-Карагайского района Ділдар Қалиқан. – Мы планируем проводить подобные масштабные соревнования ежегодно, и подготовка к ним уже началась. А сегодня позвольте передать эстафету байге «Алтын тай» Аягозскому району.

Аяужан Утеулинова

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