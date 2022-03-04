Определили сильнейших

По итогам областного турнира определился юношеский состав сборной ВКО по вольной борьбе для участия в первенстве страны.

В областном центре во Дворце единоборств состоялся областной чемпионат по вольной борьбе среди юношей 2005–2006 годов рождения на призы заслуженного тренера РК, судьи международной категории Кокеная Базарова.

В соревнованиях, ставших уже традиционными, приняли участие свыше 130 борцов из всех городов и районов ВКО. В результате упорных двухдневных состязаний определены победители и призёры в десяти весовых категориях. По итогам турнира проведён отбор и сформирован состав сборной региона. В апреле текущего года эти спортсмены примут участие в чемпионате Республики Казахстан в Кызылорде.

Все победители и призёры награждены медалями, денежными призами и грамотами от Управления физической культуры и спорта Восточно-Казахстанской области. Спонсорами этого областного чемпионата выступили воспитанники именитого тренера, его земляки-маркакольцы.

– Наш наставник Кокенай Базаров сделал очень многое для развития вольной борьбы в Восточном Казахстане, – отметил серебряный призёр чемпионата Республики Казахстан Рафил Баймуратов. – Он воспитал свыше 20 мастеров спорта РК, которые показали достойные результаты на состязаниях республиканского и международного уровней.

Ерик Абитов