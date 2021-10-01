Опора для родного села

Любой бизнес в сфере оказания услуг населению призван сделать комфортнее жизнь людей и, возможно, решить их давние проблемы. Герой этой публикации Данияр Оразиманов занялся таким делом с ярко выраженной социальной значимостью – восстановлением общественной бани в селе Маркаколь.

Последний клиент этого заведения посещал его порядка тридцати лет назад. С тех пор общественной бани в бывшем райцентре не было, и народ выходил из положения как мог. Легче было тем, у кого есть свой дом с усадьбой, где в число обязательных построек входят и бани. Но их нет у жителей коммунальных многоэтажных домов, и они обращаются к родственникам, друзьям, которые живут в частном секторе. В общем, селу необходима общественная баня, и это очевидная истина, которая не требует обсуждения, доказательства.

Как рассказал Д. Оразиманов, много лет назад ему дали возможность приватизировать бесхозное здание бывшего банно-прачечного комбината. Правда, от былого заведения оставались только стены. Поэтому начинал с его восстановления. Помещения, где ранее был хозяйственный блок, использовал для развития своего бизнеса – доставки и реализации фуражного корма для фермерских и личных подсобных хозяйств села Маркаколь и ближних к нему населённых пунктов.

Выбранное направление оказалось верным: спрос на фуражный корм у местных потребителей оставался стабильным. Предприниматель пошёл дальше простой торговли, запустив в работу цех по переработке зерна, его обогащению полезными добавками. Кроме этого, приобрёл маслопресс и начал обеспечивать селян подсолнечным маслом. Ещё одной ступенью бизнеса стало открытие магазина.

К минувшему лету у нашего героя окончательно созрело решение восстановить общественную баню. Несмотря на то, что дело это предвещало очень большие затраты с учётом состояния объекта. Поэтому в минувшем году пришлось с головой окунуться в строительство, реконструкцию и ремонт. Обновлялось буквально всё: перекрытие, стены, водо-, тепло- и сантехническая системы бани. Увидев своими глазами, убедились, что сделано всё качественно, на совесть. В заведении будут мужское и женское отделения с парными, душами, раздевалками. Коммунальные системы подключены к общим инженерным коммуникациям села.

– Осталось завершить часть комплекса запланированных работ, – говорит Д. Оразиманов.– С этим думаю справиться в скором будущем. То есть недалёк тот день, когда откроем общественную баню для жителей Маркаколя.

Стоит отметить, предприниматель смело берётся и за другие бизнес-проекты. К примеру, запустил пилораму. Теперь она выдаёт столь востребованный в округе деревянный строительный материал: доски, брус, рейки. Не забыта исконная крестьянская нива: Д. Оразиманов ежегодно засевает свою землю зерновыми культурами. Хотелось бы расширить площади, да мешает отсутствие комбайна. Кстати, в аналогичной ситуации оказались многие его коллеги-односельчане.

– Если наладить орошение имеющихся в сельском округе пашенных массивов, это позволит получить дополнительно до 800 гектаров поливных земель, – говорит Д. Оразиманов. – Для этого необходимо прочистить магистральные поливные каналы, отремонтировать шлюзы. Чтобы решить проблему нехватки техники для мелких фермерских хозяйств, а таких большинство, необходимо рассмотреть вопрос создания организации по подобию машинно-тракторных станций (МТС). Они смогут помочь провести операции на поле фермера, для которых у него нет нужной техники.

Вот такими мыслями поделился в ходе нашей беседы Д. Оразиманов. Делает он для своих земляков немало, а сколько дел ещё впереди. В общем, иначе не скажешь – опора родного села.

Рысбек Жантыкеев

Фото автора

Курчумский район