Оплот мира и согласия

В седьмой раз в Казахстане прошёл Съезд лидеров мировых и традиционных религий. В этом году нашу республику посетило рекордное количество делегаций из других стран. Участие в мероприятии приняли и представители различных религиозных объединений Восточно-Казахстанской области.

Стоит отметить, что с первых дней обретения независимости наша страна главным аспектом своего развития определила мир, согласие и консолидацию. В сложной геополитической обстановке мы сумели многонациональность и многоконфессиональность сделать нашим бесценным богатством и неотъемлемым преимуществом, став примером для других стран мира.

Именно Казахстан стал инициатором проведения Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Являясь общим домом, где в мире и согласии проживают представители более 100 этносов, свободно действуют представители различных религиозных объединений, представляющих 18 конфессий. Наша страна взяла на себя функцию по взаимодействию всех мировых духовенств.

Съезд лидеров мировых и традиционных религий в столице давно претендует на звание главной диалоговой площадки в вопросах установления моста между религиями.

О мировом признании успехов и доверии к инициативе Казахстана свидетельствует увеличивающееся с каждым съездом количество участников. В этом году нашу страну посетило 108 делегаций мировых и традиционных религий из 50 стран мира.

– Проведение Съезда является важной частью политики Казахстана, нацеленной на укрепление диалога и сотрудничества как в нашей стране, так и во всём мире. В современных сложных реалиях крайне важно, что религиозные лидеры, сидя за одним столом, демонстрируют всему миру пример доброй воли, преодолевающей любые разногласия. В этом, на мой взгляд, состоит главная миссия и особенность нашего Съезда, – подчеркнул в своей речи Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

Одним из главных гостей VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий стал Глава Ватикана и Католической церкви Папа Римский Франциск. На территории Международного выставочного центра EXPO понтифик провёл богослужение (святую мессу) для казахстанских католиков и прибывших паломников. Чтобы послушать проповедь, собралось около десяти тысяч человек. Пожелание мира и благополучия, искренняя благодарность и благословение Казахстану и его жителям – всё это прозвучало во время мессы Папы Римского на итальянском, русском и казахском языках.

Участие в историческом событии приняла делегация католиков Восточно-Казахстанской области. Они отметили, что мероприятие такого масштаба, на котором собрались представители разных конфессий, это возможность узнать о Боге, укрепить веру и взаимоотношения между представителями различных национальностей и религиозных убеждений.

Один из участников мессы, прихожанин Римско-Католической церкви Усть-Каменогорска Владислав Кодзоев готовится поступить в духовную семинарию. Для него участие в святой мессе – возможность углубиться в своей вере.

– Приезд Папы Римского в Казахстан – историческое событие, – отметил он. – Наша страна является диалоговой площадкой для межрелигиозного диалога и служит положительным примером для многих стран – на нашей земле не было конфликтов на религиозной почве. На мессе собрались представители разных религий, они были едины в своём желании узнать о Боге и получить благословение. Я первый раз принимал участие, и для меня это было благостное время.

Важным вести конструктивный диалог и уметь договариваться считает и член прихода католической церкви Егор Звонов.

– То, что лидеры мировых и традиционных религий встречаются в Казахстане, говорит о многом, – подчеркнул он. – Религии разные, и очень важно вести диалог, чтобы понимать, чем мы живём, находить решения на актуальные проблемные вопросы. На съезде чувствовалась дружеская атмосфера, сердца участников были наполнены радостью и ликованием.

Сестра-монахиня Флорида родом из Австрии. В Казахстан приехала миссионером 22 года назад. По её словам, он стал для неё вторым домом.

– Как бескрайни наши степи, так и широки сердца казахстанцев, – поделилась сестра Флорида. – На казахстанской земле тепло встретили представителей разных конфессий. Диалог между ними очень важен, ведь мы все живём в одном мире, вместе, и каждый из нас хочет, чтобы были мир и согласие. Мне кажется, что сохранить эти ценности можно только благодаря вере.

С этим мнением согласна и прихожанка церкви Анна Маныч.

– Любая религия учит любить ближнего, – сказала она. – Бог любит людей, мы несём в себе эту любовь и дарим ближним. Все мы живём друг с другом в мире и согласии. Хотелось бы, чтобы и другие страны брали с нас пример. Пусть во всём мире царит мир и спокойствие.

Александра Исаева, по заказу Управления по делам религий ВКО