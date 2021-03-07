Стоп, коррупция

Оплот дисциплины

07.03.2021
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Об опасности и последствиях коррупции в армии рассказали командирам и личному составу крупнейшего воинского формирования в ВКО. 

Руководитель областного департамента Агентства РК по противодействию коррупции Ерлан Жалмагамбет и командующий войсками Регионального командования (РгК) «Восток» генерал-майор Асан Жусупов провели встречу с руководящим составом РгК «Восток». Целью такой встречи стала профилактика и предупреждение коррупции в армейской среде. 

Руководитель антикоррупционной службы области рассказал об основных причинах совершения коррупционных преступлений и привёл статистику уголовных дел с указанием конкретных примеров по преступлениям в Вооружённых Силах региона, а также подробно разъяснил законодательные новеллы по усилению мер противодействия коррупции. 

Он также обнародовал сведения об осуждённых должностных лицах воинских частей и учреждений Регионального командования, определил ряд первостепенных задач в вопросах противодействия коррупции. 

– Учитывая значимость выполняемых Вооружёнными Силами функций и задач по защите государства, наличие коррупции в этой сфере опасно для общества и абсолютно недопустимо, – отметил Ерлан Жалмагамбет. 

В качестве примеров он привёл уголовные дела, совершённые высокопоставленными руководителями в сфере обороны области. В основном они связаны со взяточничеством, хищением, подписанием договоров, актов выполненных работ, перечислением денежных средств субъектам предпринимательства и другими нежелательными действиями. 

По словам спикера, коррупционные проявления в деятельности войсковых частей обусловлены низкой правовой культурой и слабым контролем со стороны ответственных руководителей и координирующих подразделений. 

– Я призываю всех присутствующих к честности и неподкупности, армия должна быть оплотом добропорядочности, дисциплины и чистоты, – заключил глава областного антикоррупционного ведомства. – Требуется усилить превентивные меры в войсковых частях, придать важное значение принятию принципиальных решений в отношении руководителей, ослабляющих профилактику коррупционных правонарушений. 

Юрий Пааль 

Фото из открытых источников

07.03.2021
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