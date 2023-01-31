Операция без скальпеля

Восточноказахстанские нейрохирурги без единого разреза удалили у пациента опухоль в головном мозге.

Областной специализированный медицинский центр (далее – ВК ОСМЦ) является ведущим медицинским учреждением региона. В отделении выполняются все виды оперативных вмешательств при заболеваниях и травмах центральной и периферической нервной системы, в том числе при опухолях и острых сосудистых поражениях головного мозга, используются новые методики при аневризмах сосудов головного мозга.

Недавно в ВК ОСМЦ поступил пациент, житель Глубоковского района, с сильными головными болями, слабостью, носовым кровотечением. Диагностика головного мозга показала наличие у мужчины доброкачественной опухоли – аденомы гипофиза, которая вызывала все вышеперечисленные симптомы.

На врачебном консилиуме было принято решение о проведении оперативного вмешательства – эндоскопического трансназального удаления опухоли.

Операцию, которая длилась около двух часов, провели специалисты ВК ОСМЦ совместно с врачом Национального центра нейрохирургии города Астаны, кандидатом медицинских наук Данияром Тельтаевым.

По словам ведущего в стране нейрохирурга, преимущество этой технологии в том, что представляется возможность увеличить зону операционного обзора, тем самым повышая качество операции, и тотально удалить опухоль.

Как рассказал заведующий отделением инновационной медицины ВК ОСМЦ Жандос Уап, подобные операции восточноказахстанскими нейрохирургами проводятся с прошлого года.

– В эндоскопическом удалении новообразований есть множество нюансов, особенностей технологии выполнения, разобраться в которых нам помогают столичные коллеги в ходе регулярно проводимых мастер-классов, – поделился Жандос Уап.

Удаление опухоли гипофиза было выполнено малоинвазивно, то есть через нос пациента. На данный момент, по словам завотделением, это самая передовая методика удаления опухолей эндоскопическим способом.

После перенесённой операции пациент быстро пошёл на поправку и уже через несколько дней его выписали домой.

Нейрохирург Данияр Тельтаев отмечает, что симптоматика у аденомы гипофиза разнообразна, поэтому нейрохирурги, прежде чем прибегнуть к оперативному вмешательству, проводят детальную диагностику.

– Постановка диагноза проводится при помощи МРТ-диагностики головного мозга с контрастом, – поясняет врач. – После досконального исследования пациента направляют к нейрохирургам для выбора тактики лечения – консервативного или оперативного. Некоторые виды аденом успешно поддаются консервативному медикаментозному лечению, а другие подлежат обязательному хирургическому удалению.

Бахыт Сарсембаева

Фото УЗ ВКО

Восточноказахстанские нейрохирурги