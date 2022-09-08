Оперативные меры по ликвидации пожаров

Сентябрь оказался горячим сезоном для спасателей Восточно-Казахстанской области. За последние дни сразу в нескольких районах и областном центре горела сухая трава. По состоянию на вечер 7 сентября, борьба с огнём всё ещё продолжалась.

Одно из возгораний произошло в посёлке Каменный карьер Глубоковского района. По информации пресс-службы ДЧС ВКО, предоставленной днём 7 сентября, в ликвидации задействовано около 500 человек и более 50 единиц техники. Организован постоянный подвоз воды.

– Спасатели, местные исполнительные органы, военные и полиция, Национальная гвардия и лесники борются с возгоранием сухой травы, кустарника на предварительной площади 60 га. Погодные условия мешают работе по ликвидации: температура +35 градусов, ветер с порывами до 15 м/с. На данный момент эвакуировано около 50 человек из жилых домов в безопасное место, – сообщили в Департаменте по ЧС ВКО.

Чтобы не допустить распространение огня вокруг посёлка, трижды произведена опашка территории. Кроме того, на помощь сотрудникам ДЧС пришли пожарные расчёты от крупных предприятий региона – УМЗ и «Казцинка».

По данным Информационного центра ВКО, вчера на месте происшествия побывал аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. Отмечается, что ситуация находится под постоянным контролем.

В тот же день глава региона выехал и в район Алтай, где также горит сухая трава. Уже несколько суток спасатели ведут упорную борьбу с огнём на территории КГУ «Зыряновское лесное хозяйство» и Быковского лесничества. Угрозы для жителей населённых пунктов нет.

На тушении пожара площадью 700 га задействованы все силы местных подразделений ЧС, МИО и лесничеств. В ликвидации участвуют около 300 человек и 24 единицы техники, работает круглосуточный оперативный штаб. Для визуального обследования задействован самолёт АН-2 Казавиалесоохраны. В труднодоступной горной местности на помощь спасателям приходят вертолеты МИ-8, которые осуществляют сброс воды с воздуха.

Затем аким области выехал в село Сенное – наиболее близкий к пожару населённый пункт, где развернут круглосуточный оперативный штаб и координируются действия спасателей.

Подобное возгорание также было зафиксировано в Курчумском районе, недалеко от озера Маркаколь. На месте работают спасатели и представители лесничеств. Тушение осложнено труднодоступной горной местностью. Предварительная площадь пожара — 1300 га. Угрозы населённым пунктам нет.

Вместе с тем 6 сентября в Катон-Карагайском районе, в восьми километрах от села Алтынбел, КГУ «Большенарымское лесное хозяйство», на территории Ново-Березовского лесничества в лесной зоне произошло возгорание сухой травы, кустарника на предварительной площади 500 га.

– В ликвидации задействовано 96 человек – сотрудников ДЧС ВКО, лесхоза, МИО, полицейских и 12 единиц техники. Угрозы населённым пунктам нет, – проинформировала пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

Добавим, вчера вечером во время брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК начальник управления в кризисных ситуациях ДЧС ВКО Дмитрий Агиенко доложил, что на территории области действует высокий класс пожарной опасности.

– Силы и средства ДЧС ВКО переведены на усиленный вариант несения службы. При поступлении сообщений о пожарах, загораниях принимаются оперативные меры по их ликвидации, – подчеркнул он.

Гульжан Естаева