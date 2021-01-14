Оперативно и профессионально

Пилоты Восточно-Казахстанской области оперативно транспортировали экстренных больных из районов в больницы Усть-Каменогорска.

Сотрудники АО «Казавиаспас» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан выполняют полёты круглый год в любое время суток и независимо от сложности погодных условий.

Так, в период с 6 по 11 января они помогли в транспортировке пяти экстренных больных восточноказахстанцев. Для оказания дальнейшей медицинской помощи пилоты доставили в областной центр трёх новорождённых из сёл Акжар и Аксуат Тарбагатайского района и двух взрослых – женщину из Катон-Карагайского района и мужчину из города Алтая.

Стоит отметить, что совершить транспортировку нуждающихся в помощи сотрудники «Казавиаспаса» должны были в световой промежуток дня. Однако сделать это было не так-то просто.

– Сложность заключалась в том, что в регионе сложились непростые метеоусловия, – прокомментировали в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области. – Пилотам приходилось работать при низких температурах и ограниченной видимости. Дежурный экипаж вылетал при первой возможности. Опытные пилоты «Казавиаспас» МЧС РК Игорь Мухин и Илья Точай все спасательные операции по доставке граждан выполнили оперативно и без происшествий.

Татьяна Кравченко

Фото из открытых источников