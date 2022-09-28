Оперативная помощь

В течение двух часов с момента пропажи полицейские нашли потерявшегося ребёнка в областном центре.

По информации пресс-службы управления полиции города Усть-Каменогорска, вечером минувшего воскресенья на оперативный канал «102» поступил звонок от местной жительницы, которая обратилась за помощью в поисках своего восьмилетнего внука. Со слов женщины, ребёнок вышел поиграть во двор и не вернулся домой.

По тревоге незамедлительно была собрана оперативно-поисковая группа. Стражи порядка опросили знакомых и очевидцев, которые могли владеть какой-либо информацией, тщательно осмотрели все прилегающие территории. В поисках пропавшего мальчика было задействовано более 120 человек личного состава городского управления полиции, также подключились соседи и волонтёры.

– В результате предпринятых мер несовершеннолетний был обнаружен капитаном полиции Арманом Мамаевым и лейтенантами полиции Тилек Айтмухаш и Еркежан Жакуповой. Мальчик рассказал, что заигрался на улице допоздна. Подумав, что взрослые будут ругаться, решил не возвращаться домой и переночевать в хозяйственной постройке. В целости и сохранности ребёнок доставлен домой, – прокомментировал начальник управления полиции города Усть-Каменогорска Андрей Мула.

Бабушка выразила огромную благодарность сотрудникам правоохранительных органов и всем неравнодушным людям за оказанное содействие в поиске её несовершеннолетнего внука.

Насима Халелова