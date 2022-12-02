Оперативная помощь

Полицейские Курчумского района во время бурана спасли людей из снежного плена.

В последние дни движение транспорта на областных трассах затруднено из-за сильного ветра и бурана, некоторых водителей и пассажиров непогода застаёт в пути. Так, пленниками снежной стихии стали житель Курчумского района и его ребёнок.

По данным пресс-службы ДП ВКО, житель села Маркаколь Серикбек Саркытов вместе с несовершеннолетним сыном выехал из дома в село Курчум. Ему предстояло преодолеть 188 км. На 50 км трассы Маркаколь – Калжыр из-за сильного бурана автомобиль застрял в сугробе. Водитель не смог самостоятельно выбраться из снега и обратился за помощью на пульт канала 112.

На сообщение среагировали участковые Маркакольского ПОП майор полиции Оразиманов и капитан полиции Адилгазы. Стражи правопорядка незамедлительно выехали на поиски. К тому времени мороз крепчал, на счету была каждая минута. Они вызволили застрявших на обочине отца и сына, помогли им в целости и сохранности добраться домой.

Юрий Пааль

Курчумский район