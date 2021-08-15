Опасный укус

В Восточно-Казахстанской области после укусов клещей заболели 13 человек.

По информации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК, по состоянию на 11 августа 2021 года, от укусов членистоногих пострадали 3272 восточноказахстанца. Чаще всего за медицинской помощью обращались жители Усть-Каменогорска, Риддера, Катон-Карагайского района, района Алтай, Глубоковского и Шемонаихинского районов. Меньше пострадавших в Уланском, Зайсанском и Кокпектинском районах.

– С начала эпидемического сезона 2021 года по области зарегистрировано семь подтверждённых случаев клещевого энцефалита, – сообщили в ведомстве. – Также зарегистрировано шесть случаев иксодового клещевого боррелиоза (болезнь Лайма). При этом ни один из заболевших клещевыми инфекциями не обращался за медицинской помощью по поводу укуса клеща. Тогда как своевременное лечение позволяет избежать серьёзных последствий для здоровья.

Отметим, что сезон нападения клещей на человека длится с апреля по сентябрь, пик активности приходится на май – июнь. С августа по сентябрь начинается вторая волна активности иксодовых клещей. Санэпидемиологи напоминают жителям области о необходимости соблюдения мер профилактики клещевых инфекций.

Александра Исаева

Фото из открытых источников