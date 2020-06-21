Опасные связи

В период карантина в Семее участились случаи интернет-мошенничества.

По информации начальника отдела криминальной полиции УП Семея Данияра Казкеева, с начала этого года зарегистрировано 115 случаев интернет-мошенничества, из них 78 раскрыты, 37 находятся в производстве.

В большинстве случаев злоумышленники размещают объявления на различных сайтах и просят пользователей отправить им предоплату за какие-либо покупки или услуги. Причем «работают» мошенники и дистанционно – из других городов и стран. Например из Российской Федерации. В основном они выходили на связь с пользователями из Новосибирска и Москвы.

– Многие становятся легкой добычей для мошенников, – отмечает Данияр Казкеев. – Чтобы люди не попадались на такие уловки, ведем разъяснительную работу с населением. Предупреждаем, просим быть бдительными, осуществляя онлайн-покупки.

Зачастую мошенники действуют по отработанной схеме. Размещают на сайтах объявления о продаже недвижимости или автомобиля. Потенциальным покупателям говорят, что они находятся в другом городе и просят отправить предоплату на карточный счет. А потом запрашивают банковские данные и удостоверения личности. Люди, не задумываясь о последствиях, отправляют. Неудивительно, что потом все их накопления оказываются на счетах мошенников.

– Так, с банковской карты одной из потерпевших сняли накопленные ею средства в размере 2 млн 800 тыс. тенге, – рассказал Данияр Казкеев. – Такие преступления, как правило, раскрыть трудно, и восстановить ущерб удается не всегда.

Сотрудники правоохранительных органов отмечают, чтобы не попасться на уловку мошенников при совершении онлайн-покупки, не следует доверять третьим лицам свои личные данные. Желательно созвониться с продавцом по видеосвязи и убедиться в наличии товара.

Флора Левина

Семей