Опасные сети

Обычный день современного человека трудно представить без интернета. Безусловно, очень удобно, например, работать или покупать продукты не выходя из дома. Но вместе с тем стоит помнить, что в онлайн-сферу перешли и сторонники деструктивных религиозных организаций, которые активно пользуются ресурсами Всемирной сети для пополнения своих рядов.

В первую очередь важно знать, кто именно является потенциальной мишенью для так называемых вербовщиков деструктивных религиозных течений и радикальных организаций. Чаще жертвами становятся религиозно безграмотные люди, черпающие сомнительные знания из сети Интернет, молодёжь с неокрепшей психикой, в особенности подростки, склонные к максимализму, ищущие понимание и своё место в жизни.

Также в этом списке находятся чрезмерно наивные и доверчивые люди с повышенным уровнем внушаемости; лица, находящиеся в состоянии кризиса или сильного стресса.

Особое внимание вербовщики обращают на пользователей, подписанных на религиозные сообщества и группы в социальных сетях. Такой способ подбора будущих адептов обусловлен тем, что в соцсетях легко можно найти нужную информацию о том или ином человеке, в том числе о его увлечениях, предпочтениях и даже месте жительства.

Эти тщательно изученные данные в дальнейшем могут помочь вербовщику вступить в контакт с потенциальной жертвой посредством лайков, комментариев или переписки. После этого он постарается завоевать доверие, выдавая себя за «друга», и практически незаметно начнёт внушать новые, удобные для него установки.

Специалисты в сфере религии по пунктам объяснили, как это происходит.

– Неожиданно неизвестный человек в сети Интернет начинает проявлять повышенный интерес к вашей личной жизни, проблемам и заботам, старается помочь. В результате, он становится для вас другом, наставником и начинает играть важную роль в вашей жизни. Следующим шагом с его стороны будет попытка познакомить вас со своими «друзьями», – говорят они. – Со временем у вас появится потребность в советах этого человека, ваши мысли и решения перестанут быть вам подвластны. Это доказательство того, что вами манипулируют. Если вербовщики постоянно вам внушают, что ваши прежние друзья и знакомые вас не ценят, не понимают, и говорят: «Ты достоин/достойна большего, этот человек не желает тебе добра», то стоит насторожиться.

В процессе взаимоотношений с вербовщиками, как правило, происходит множество разговоров о религии. Такой «друг» постарается дать ответы на сложные вопросы. К примеру, счастье – это служение какой-то общности или идее, а справедливость – это истина только в определённом контексте. Таким образом в сознании будущего адепта начинает проявляться потребность восстановления той самой справедливости.

Затем человеку, уже практически попавшему под влияние, дадут понять, что он является избранным и одновременно частью группы, с членами которой ему необходимо советоваться по любым вопросам и выполнять любые поручения.

Не попасть в сети деструктивных религиозных течений помогут элементарные меры предосторожности. Во-первых, в интернете, как и в реальной жизни, нужно быть максимально бдительным. Разборчивость в связях и общении поможет вам свести к минимуму вероятность какого-либо взаимодействия с вербовщиками.

Если незнакомый человек много пишет вам, предлагает свою помощь и пытается разузнать личные данные, то лучшее решение – включить его в чёрный список. Также не лишним будет ограничить доступ к своей странице, сохранив его только для друзей и родных.

Ещё одним важным элементом цифровой грамотности является фактчекинг. Фактчекинг – это проверка информации на достоверность несколькими способами, например, сравнением предлагаемой информации с информацией уполномоченных государственных органов.

В настоящее время со стороны сомнительных интернет-сообществ участились случаи распространения фейковых сообщений, авторы которых подкрепляют их фотографиями событий, произошедших много лет назад в зонах боевых действий, природных и техногенных катастроф в зарубежных странах, а также создают необходимые изображения, используя специальные программы для обработки изображений.

Для проверки подлинности таких фотографий в сети Интернет есть множество программ (Google Search by Image, Findexif.com, Foto Forensics, JPEGSnoop), позволяющих определить электронный ресурс, где данный фотоматериал был размещён впервые, и применялись ли при его создании программы для обработки изображений.

Таким образом, используя современные методы анализа достоверности данных, начинающий пользователь сети Интернет сможет обезопасить себя от использования и распространения недостоверной информации.

В завершение напомним, что необходимую вам информацию по вопросам религии следует получать у представителей официального духовенства или специалистов уполномоченных государственных органов в сфере религии.

Ания Есмухамет, по заказу Управления общественного развития ВКО