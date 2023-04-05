Правопорядок

Опасные пристрастия

05.04.2023
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В воинской части Усть-Каменогорска за круглым столом обсудили проблему употребления наркотиков.

В военном лазарете Усть-Каменогорского гарнизона состоялся круглый стол с участием представителей отдела военной полиции Усть-Каменогорского гарнизона и врача-нарколога Восточно-Казахстанского областного наркологического диспансера Арай Әзімбекқызы.

В ходе круглого стола эксперты рассказали участникам встречи, какой вред наносят наркотические вещества организму, как они повреждают внутренние органы человека и о других негативных последствиях их употребления вплоть до летального исхода.

Как отметила Арай Әзімбекқызы, наркомания становится одной из самых серьёзных проблем в мире. Это наносит немалый ущерб безопасности государства.

– Наркотики причиняют  огромный вред здоровью человека, – подчеркнула врач-нарколог. – Такие вещества в первую очередь поражают сердечно-сосудистую систему. С целью профилактики  мы и провели специальное совещание с сотрудниками военного лазарета.

 Ерик Абитов

05.04.2023
753

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