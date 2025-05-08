Опасные контакты и скрытые угрозы

Случаи заражения бруцеллёзом зарегистрировали в двух районах Восточно-Казахстанской области.

В регионе три человека заразились бруцеллёзом, а в соседней области из-за вспышки заболевания ввели карантин. Как не допустить распространения опасной инфекции и уберечь себя, своих близких и домашних животных, рассказали в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области (ДСЭК ВКО).



ТОЛЬКО СТАТИСТИКА



В последнее время уровень заболеваемости бруцеллёзом среди крупного рогатого скота в Казахстане значительно снизился: за последние три года этот показатель не превышает 0,08%. Кроме того, на территории нашей страны наблюдается снижение на 30% регистрации неблагополучных пунктов по бруцеллёзу по сравнению с 2023 годом.



Тем не менее, Восточно-Казахстанская область пока удерживает печальное лидерство среди казахстанских регионов по числу заражений инфекцией.



– За прошлый год на территории области зарегистрированы 40 случаев бруцеллёза против 29 за аналогичный период 2023 года. Заболеваемость выявлена на территориях Глубоковского, Зайсанского, Курчумского, Маркаколь, Улкен Нарын, Тарбагатайского, Уланского районов и города Усть-Каменогорска. Также вспышка заболеваемости зарегистрирована в селе Кокбастау района Улкен Нарын, – сообщила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО Сауле Слямгазина на недавнем брифинге в Региональной службе коммуникаций.



В зоне повышенного риска находятся жители сельской местности.



– По каждому случаю заболевания бруцеллёзом среди людей проведены противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия с установлением источников и факторов передачи заболевания, – подчеркнула специалист. – Всего выявлены 33 очага инфекции, определены 119 контактных лиц, у 14 из них заболевание выявлено на ранней стадии. Все пациенты получили необходимую медицинскую помощь и находятся под наблюдением специалистов.



В первом квартале текущего года в регионе выявлены три случая бруцеллёза – два в районе Улкен Нарын и один в районе Маркаколь. Специалисты ДСЭК ВКО провели эпидемиологическое расследование и выяснили, что все заболевшие имели контакт с положительно реагирующими на бруцеллёз животными.



ВСЁ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О БРУЦЕЛЛЁЗЕ



Бруцеллёз – это инфекционное заболевание, возбудителем которого являются бактерии рода Brucella, а источником заражения – животные. Оно характеризуется поражением лимфоидной ткани, опорно-двигательного аппарата и нервной системы, имеет склонность к хронизации. В зависимости от формы течения может завершаться полным самопроизвольным выздоровлением пациента либо, при отсутствии адекватного лечения, вызывать осложнения и приводить к инвалидности.



С момента инфицирования до появления первых симптомов заболевания может пройти от пяти дней до одного-двух месяцев. В среднем инкубационный период длится две недели.



Проявляет себя инфекция внезапным ознобом и значительным повышением температуры тела, выраженной головной болью, артралгией (болью в суставах), слабостью, нарушением стула. Иногда начало болезни происходит постепенно и характеризуется субфебрильной температурой тела в вечерние часы, умеренной головной болью, болью в мышцах, чувством общего недомогания. Температура тела постоянно меняется, колебания её сохраняются от недели до месяца. В некоторых случаях лихорадка рецидивирует волнообразно на протяжении нескольких месяцев и даже лет.



По мере развития болезни возникают системные поражения практически всех органов: появляются проблемы с опорно-двигательным аппаратом, сердцем, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой и центральной нервной системами. Поражаются лимфатические узлы, селезёнка и глаза.



Бруцеллёз не смертельное заболевание, но часто приводит к инвалидности. Поэтому очень важно вовремя его диагностировать и приступить к лечению, в процессе которого обычно применяют сразу несколько препаратов.



Поздняя диагностика бруцеллёза обусловливает развитие осложнений, среди которых артериальная гипертензия, артрит одного или нескольких суставов, атрофии мышц, менингит, менингоэнцефалит, острая почечная недостаточность, пневмония, абсцесс печени, бесплодие, синдром Кавасаки.



НА УРОВНЕ РЕГИОНА



Восточно-Казахстанская область издревле славится кочевниками и скотоводами. Поэтому наш регион является эндемичным, то есть неблагополучным по бруцеллёзу.



Чтобы не допустить вспышки инфекции, в ВКО проводят ветеринарные мероприятия, направленные на профилактику и диагностику. В 2025 году для обеспечения эпизоотической безопасности выделено около двух миллиардов тенге, из которых 251 миллион – средства местного бюджета.



В текущем году в Восточно-Казахстанской области также проведут вакцинацию скота в объёме 4,7 миллиона доз и 1,2 миллиона исследований на бруцеллёз. Такими данными поделился руководитель Управления ветеринарии ВКО Рамиль Сагандыков.

Тимофей Кочетков