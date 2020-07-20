Опасные игры на воде

В Восточно-Казахстанской области утонул 10-летний ребенок. По информации пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, трагедия произошла в Усть-Каменогорске, в районе крестьянского хозяйства «Пасека».

Семи- и десятилетний мальчики находились одни на протоке Иртыша и решили искупаться. Но, не справившись с сильным течением, стали тонуть и звать на помощь. Очевидцы, находившиеся на берегу, успели вытащить из воды семилетнего ребенка, второго унесло течением.

На место происшествия прибыли спасатели, которые долго искали тело мальчика, потому что никто не мог показать конкретное место, где произошла трагедия. В результате поисков тело ребенка нашли в 150 метрах от предположительного места, где он тонул, и передали полиции.

К сожалению, трагедии на воде – не редкий случай. Напомним, с начала текущего года на территории Восточно-Казахстанской области утонули 29 человек, причем 17 – за купальный период. Семеро из них – дети. В Усть-Каменогорске и Семее – по два ребенка, в Уланском, Глубоковском и Зайсанском районах – по одному утонувшему. За аналогичный период прошлого года в регионе утонул один ребенок.

Как отмечают в ДЧС ВКО, в основном происшествия происходят в необорудованных для купания местах по вине самих жителей. Причинами трагедии на воде становятся неумение плавать, переоценка собственных сил, купание в состоянии алкогольного опьянения и оставление детей без присмотра.

Специалисты еще раз призывают восточноказахстанцев соблюдать элементарные правила поведения на воде. Особое внимание следует уделить детям. Проводите с ними разъяснительную беседу. Не отпускайте их одних к водоемам и не разрешайте купаться в необорудованных для этих целей местах. Если вы выехали на водоем, внимательно следите за детьми, учите их плавать. При купании надевайте на них специальные средства безопасности – нарукавники и жилеты. Помните, что вы несете ответственность не только за себя, но и за ваших детей.

Татьяна Кравченко