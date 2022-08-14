Опасность пожаров сохраняется

Пожароопасная ситуация в ВКО сохранится до первого снега.

О текущей ситуации и прохождении пожароопасного периода в регионе рассказала главный специалист Управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО Анастасия Скляр на брифинге в информационном центре ВКО. Она отметила, что с начала пожароопасного сезона текущего года на территории области зарегистрировано 48 лесных пожаров. Уничтоженная огнём лесная площадь составила 1 958,1 гектара. В Восточном Казахстане произошёл один степной пожар на площади 70 гектаров и более 70 случаев загораний травы на площади 1 348,8 гектара.

– Пожароопасный период в области будет сохраняться до первого снега, – сообщила Анастасия Скляр. – Поэтому пожарным и спасателям всё ещё приходится держать руку на пульсе.

По её словам, для обеспечения пожарной безопасности в пожароопасный период в регионе создано 46 совместных мобильных групп численностью 270 человек. Это представители сил гражданской защиты, местной полицейской службы, лесных учреждений и МИО. Проведено 546 рейдовых мероприятий, по результатам которых выявлено 37 нарушителей требований пожарной безопасности. Возбуждены и рассмотрены 8 административных материалов по статье 336 и 29 материалов по части 1 статьи 410 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». С сельхозпроизводителями проведено 115 круглых столов, проинструктировано по правилам пожарной безопасности 15292 человека.

В период уборки урожая и заготовки грубых кормов на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия по разъяснению требований пожарной безопасности сельхозпроизводителям и крестьянским хозяйствам. Осматривается сельскохозяйственная техника на предмет технического состояния, наличия первичных средств пожаротушения, а также искрогасителей.

На сегодняшний день по Восточно-Казахстанской области действует 41 пожарный пост, содержащийся за счёт средств местных исполнительных органов, с количеством работников 51 человек, в распоряжении 43 единицы техники.

– Они расположены в сёлах, которые находятся в нескольких десятках километров от населённых пунктов, где имеются пожарные части и службы, – пояснила спикер. – На сегодняшний день для полного охвата сельских населённых пунктов области с учётом условий прибытия к месту вызова требуется создание ещё 10 пожарных постов. В частности, в сёлах Глубоковского, Уланского, Катон-Карагайского районов и района Алтай.

Создание таких постов позволит защитить от пожара 25 населённых пунктов с населением почти 28 тысяч человек.

Ерик Абитов

Фото пресс-службы ДЧС ВКО