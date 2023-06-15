Опасное лакомство

Санитарные врачи ВКО рассказали о том, стоит ли покупать ранние арбузы и дыни.

Насколько безопасны для здоровья ранние бахчевые культуры, ягоды и фрукты, которые уже появились на прилавках? Каждое лето этим вопросом не напрасно задаются многие восточноказахстанцы, так как сейчас используется множество химических веществ, ускоряющих созревание фруктов, овощей и ягод и продлевающих срок их хранения.

Специалисты областного Департамента санитарно-эпидемиологического контроля отмечают, что все ранние овощи и ягоды в процессе выращивания «подкармливают» химическими веществами, содержащими азот, необходимый для роста. «Химия», которая накапливается в растении, и есть нитраты. Однако, как отмечают эксперты, нитраты – это не яд, а своеобразный стройматериал для растений. Часть азотных соединений в процессе превращается в белки, излишки же накапливаются и попадают в организм человека.

По словам санврачей, понять, есть ли нитраты в овощах, фруктах и ягодах можно по их внешнему виду: крупный размер и слишком насыщенная окраска являются первыми признаками чрезмерного использования удобрений и пестицидов.

Дыни и арбузы, содержащие повышенные дозы нитратов, можно определить по несладкому вкусу и наличию недозревших семян в них. То же касается персиков и абрикосов: несладкий вкус и склонность фруктов к растрескиванию свидетельствуют о наличии нитратов.

Должна также насторожить скользкая и липкая кожура яблок. Это значит, что плоды обработали дифенилом (пищевым консервантом), который смывается только мыльной водой. В томатах белые прожилки сигнализируют о большом количестве нитратов. Старайтесь покупать только зрелые плоды. Если помидор ярко-красный одинаково и снаружи, и внутри, значит, содержание нитратов в норме.

«Нитратные» листья салата имеют коричневые кончики и хрупкость. Капустные листья могут иметь темные точки – это грибок, который поражает только нитратную капусту. Слишком большой размер кочанов и их растрескивание тоже являются признаком «химии». Непривычно длинные стебли и чересчур тёмная окраска зелени, а также жёлтые и зеленые вкрапления на моркови, белёсая сердцевина также говорят о нитратах.

При этом, как отмечают санврачи, определить на глаз допустимую норму нитратов не представляется возможным. Это можно сделать только с помощью специального прибора – нитратомера.

Чтобы обезопасить себя и свою семью от отравления, важно соблюдать некоторые правила. Прежде всего, содержание нитратов можно значительно уменьшить, если купленные овощи и фрукты правильно мыть и чистить.

Самый эффективный способ борьбы с нитратами – предварительное замачивание овощей и зелени в тёплой воде на 20–30 минут. Термическая обработка также ощутимо снижает содержание нитратов. Не храните размороженные овощи, фрукты и приготовленные салаты более суток – при изменении температуры и долгом хранении нитраты в овощах и фруктах превращаются в нитриты.

– Опасность отравления нитратами заключается в трансформации гемоглобина в метгемоглобин и нарушения его функции транспортировки кислорода в ткани и органы человека. Если своевременно не будет оказана медицинская помощь, то возможны опасные последствия, – отмечают специалисты ДСЭК ВКО.

В связи с этим они рекомендуют покупать овощи, фрукты и ягоды только в установленных точках торговли, где проводится проверка реализуемой продукции местными лабораториями. Не покупайте продукты на стихийно организованных прилавках или прямо с асфальта, как часто происходит при продаже дынь и арбузов.

Бахыт Сарсембаева