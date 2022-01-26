Опасная снежная лавина

Спасение попавшего под лавину туриста отработали на учениях сотрудники ДЧС ВКО.

Восточно-Казахстанская область является одной из самых лавиноопасных в республике. На территории региона выявлено 497 лавиносборов, 336 из них угрожают объектам и жизни людей.

Между тем сложные горные маршруты пользуются особым спросом среди населения региона. Чтобы обеспечить безопасность граждан, спасатели ДЧС ВКО по традиции подошли к профилактике практически.

– По легенде проводимых учений турист, катавшийся на базе отдыха на лыжах, попал под лавину, но остался жив. Перелом ноги не давал ему двигаться, он оставался под снежной массой. На помощь оперативно прибыли спасатели, – рассказали в Департаменте по чрезвычайным ситуациям ВКО. – Кинологические расчёты обнаружили пострадавшего. Оказав ему первую помощь и зафиксировав травмированную конечность шинами, спасатели приняли решение спускать мужчину с горы на специальных носилках. После транспортировки пострадавшего доставили в ближайшую больницу.

Также в ходе учений спасатели показали, как сделать средства спасения из подручных материалов.

Напомним, в регионе сохраняется лавиноопасная обстановка. Для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и защиты автодорог специалисты ВК филиала «Казселезащита» и ДЧС ВКО проводят спуск лавин. С начала зимнего периода в области произведено 36 спусков. Всего спущено более 28 тысяч куб. м снега.

Специалисты ДЧС ВКО отмечают, что лавиноопасное время – в течение трёх-пяти суток после сильного снегопада, оттепели после мороза, сильного ветра. В это время лучше воздержаться от поездок в горы.

ЕСЛИ ВЫ В ЛАВИНООПАСНОЙ ЗОНЕ:

– находясь в горах, следите за изменением погоды;

– знайте места возможного схода лавин;

– пересекайте лавиноопасный склон по одному и как можно выше. Безопасный путь – по гребню хребта;

– соблюдайте тишину. Помните, громкий крик провоцирует сход лавин;

– проезжая мимо лавиноопасного участка на автомобиле, не останавливайтесь.

Вместе с тем спасатели рассказали о правилах поведения при сходе лавины:

– если лавина срывается, ускоренным шагом или бегом уйдите с её пути в перпендикулярном к движению лавины направлении. Также можно укрыться за выступом скалы, в выемке;

– нельзя прятаться за молодыми деревьями;

– если от лавины невозможно уйти, освободитесь от вещей, примите положение, поджав колени к животу и сориентировав тело по направлению движения лавины. Быстро закройте нос и рот рукавицей, шарфом, воротником. Двигаясь в лавине, плавательными движениями рук старайтесь держаться на её поверхности, перемещаясь к краю, где скорость ниже;

– когда лавина остановилась, попробуйте создать пространство около лица и груди, оно поможет дышать.

Гульжан Естаева

Фото пресс-службы ДЧС ВКО