Опасная неосторожность

С начала года в Восточно-Казахстанской области произошло 83 пожара.

По информации пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, самой частой причиной возгораний становится неосторожное обращение с огнём. Так, с начала года в регионе зарегистрировано 83 возгорания, из них 40 – из-за небрежного обращения с огнём, 20 – по причине несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, 10 – связаны с нарушениями при эксплуатации электрооборудования и 13 автопожаров.

– Для предупреждения несчастных случаев и пожаров спасатели проводят постоянную работу с населением, посещая дома, инструктируют владельцев, как правильно эксплуатировать печи, электроприборы, быть осторожными с огнём, – сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО. – С начала этого года они уже провели 17046 обходов и 30 рейдов по местам проживания неблагополучных семей, состоящих в группе риска.

Специалисты напоминают восточноказахстанцам о необходимости соблюдения мер предосторожности и правил пожарной безопасности, в том числе правил безопасной эксплуатации газовых установок и оборудования. Стоит помнить, что ответственность за свою жизнь и здоровье несут сами жители.

Татьяна Кравченко

Фото пресс-службы ДЧС ВКО