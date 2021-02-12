Опасная беспечность

Несмотря на послабление режима карантина, нельзя забывать о важности соблюдения санитарных требований. Ношение медицинской маски, дистанцирование и использование антисептиков помогут сохранить здоровье.

Ещё не так давно Восточно-Казахстанская область была в лидерах по росту заболеваемости. Стабилизировать ситуацию удалось благодаря введению режима жёстких ограничений. Однако снова что-то идёт не так – жители области игнорируют меры предосторожности. Не было ни одного дня, когда бы не регистрировались нарушения ограничительного режима. Такая беспечность опасна. Коронавирус никуда не исчез!

Так, 11 февраля в Усть-Каменогорске был наложен штраф по ранее выявленным нарушениям в непродовольственных и продовольственных магазинах, в общественном транспорте, где продавцы и пассажиры находились без медицинских масок. Общая сумма штрафа составила 437 550 тенге.

В Семее выявлено 14 нарушений масочного режима в торговых домах, на рынках и объектах общественного питания. Составлены 9 протоколов на сумму 393 795 тенге. Взыскано четыре штрафа на сумму 175 020 тенге.

В Риддере выявлено одно нарушение по обслуживанию посетителей без СИЗ (маски). Наложен штраф на сумму 43 755 тенге.

В районе Алтай зарегистрировано шесть нарушений масочного режима в городе Серебрянске.

В Бородулихинском районе с начала года составлено и рассмотрено 39 протоколов, общая сумма штрафов по которым составила 1 998 145 тенге. Сумма уплаченных штрафов – 1 225 140 тенге.

В Глубоковском районе выявлены три нарушения масочного режима жителями. Общая сумма штрафа – 131 265 тенге.

В Зайсанском районе зарегистрированы три нарушения. Жители города находились в парикмахерской и в магазине без масок.