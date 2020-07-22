Онлайн-уроки для предпринимателей

Пандемия внесла коррективы в работу Курчумского филиала региональной Палаты предпринимателей.

В этом году первая группа из 65 жителей района, обучающихся основам предпринимательства по программе «Бастау Бизнес», постигает знания в этой сфере виртуально.

По информации бизнес-тренера курсов Ержана Карипжанова, чтобы стать участником программы «Бастау Бизнес», необходимо пройти ряд процедур. Сначала претендент на включение в список обучающихся должен получить направление от Центра занятости в филиал Палаты предпринимателей. Документ должен подтверждать, что лицо имеет статус безработного, самозанятого или начинающего предпринимателя.

Затем производится регистрация на сайте Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» –Atameken.co. Помощь в этом людям из периферийных населенных пунктов оказывают специалисты филиала Палаты. После регистрации – входное компьютерное тестирование. Благополучно сдав его, человек становится слушателем онлайн-курсов по основам предпринимательства.

– Продолжительность обучения – 21 календарный день, – говорит бизнес-тренер. – На занятиях слушатели узнают об основах и правилах ведения бизнеса. По завершении курсов их ждет еще одно, окончательное тестирование. После чего им вручается сертификат об успешном завершении курсов.

Этот сертификат важен при получении государственной поддержки в виде грантов и кредитов. До конца года планируется обучить основам предпринимательства пять групп. По словам Ержана Карипжанова, серьезным фактором, осложняющим

обучение в режиме онлайн, является ограниченность зоны покрытия интернетом.

Слушателям из дальних уголков района приходится подключаться к онлайн-урокам не у себя дома, а в других селах, где есть интернет. Поэтому в перспективе возможен переход к традиционному формату, когда бизнес-тренер ведет урок, находясь в одной аудитории со слушателями.

Рысбек Жантыкеев

Курчумскиий район