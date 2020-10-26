Онлайн-праздник музыки 

Фестиваль славянской культуры прошёл в селе Быструха. В онлайн-проекте приняло участие более 150 человек в составе вокальных и танцевальных коллективов, а также солисты.

В течение недели на онлайн-площадках и в социальных сетях зрители смогли увидеть самые разножанровые видеоролики, оставить комментарии и поделиться понравившимися видео с друзьями.

По итогам народного голосования жюри присудило первое место в номинации «Сольное пение» Елизавете Каирбековой (посёлок Глубокое), второе – Вере Крыгиной (село Черемшанка), третье – Кристине Уваровой (село Черемшанка).

В номинации «Вокальный коллектив» на первом месте – «Весняночка» из Секисовки, на втором – «Рябинушки» из Прапорщиково, на третьем – коллектив «Капелла» из Опытного Поля.

Гран-при фестиваля в номинации «Сохранение народных традиций» получил коллектив «Товарки» из села Предгорное. Группа «Бобровские росы» завоевала первое место в номинации «Фольклор».

– Хочется поблагодарить всех руководителей творческих коллективов и солистов, – говорит член жюри, директор Черемшанского СДК Елена Бабина. – Ведь даже дистанционное участие не убавляет волнения детей и взрослых перед выступлением, но они отлично держались. Всем, кто причастен к организации конкурса, хотелось бы тоже выразить огромную благодарность за проделанную работу. Вы подарили нам настоящий онлайн-праздник!

Аида Жумекенова

Глубоковский район