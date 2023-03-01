Они не могут иначе…

В День благодарности, который казахстанцы традиционно отметят 1 марта, в ВКО запланировано провести 96 мероприятий, среди которых акции, конкурсы, челленджи и концерты. Редакция «Рудного Алтая» присоединяется к челленджу «Герои нашего времени», рассказывая о людях, которые в силу жизненных обстоятельств или по долгу службы и выбранной профессии совершают подвиги, спасая людей и животных, попавших в беду.

Свой челлендж мы открываем подвигом Артёма Боровикова, обычного студента, который неожиданно для самого себя стал героем нашего времени. 28 января 2021 года в поселке Мирный 20-летний юноша, находясь дома, услышал стук в окно. Его знакомая Вера Краскова рассказала, что женщина, поскользнувшись, упала в реку прямо под лед.

Недолго думая, Артём выскочил на берег, где увидел, что пострадавшую вынесло бурным течением на середину реки. Пожилая женщина то и дело уходила под воду.

Парень, не раздумывая, прыгнул в ледяную воду, доплыл до неё. Но пострадавшую охватила паника, и она, схватившись за спасителя, начала и его тянуть на дно. Вырвавшись, он схватил её за капюшон куртки и потянул, чтобы вытащить на лёд. Но ледяной покров не выдержал веса двух взрослых людей.

Пришлось одной рукой схватиться за палку, которую протянула Артёму его подруга, а другой удерживать над водой пострадавшую. В таком положении они находились в ледяной воде около 15 минут, пока на место происшествия не прибыли спасатели.

Геройский поступок Артёма Боровикова не остался незамеченным. Сначала студента спортивного факультета отметил медалью, стипендией Абая и бесплатным обучением родной университет, а потом награду вручило руководство ДЧС ВКО. Отважный спасатель получил грамоту, часы и приглашение работать в Департаменте по чрезвычайным ситуациям ВКО.

Не меньше геройства, выдержки и смелости проявили молодые люди, которые в прошлом году спасли пассажиров тонущего на Бухтарминском водохранилище катера. В общей сложности в тот день было спасено 24 отдыхающих.

Это был обычный воскресный день, когда рейсовый катер, на котором находились 24 человека, попал в шторм. Скорость ветра на тот момент достигала 20 м/с.

Команда судна, видя, что катер спасти не удастся, оперативно развернула спасательный плот, на который и погрузили всех пассажиров, в том числе девятерых детей.

Отдыхающие неподалеку Аскар Сайлаубаев, Даулет Сайлаубеков, Дамир Мухамадиев, Султан Тайжанов, увидев, что люди терпят бедствие, не растерялись. Они на своих гидроскутере и катере добрались до места происшествия и в первую очередь помогли выбраться на берег детям, находящимся на плоту. Сделав два рейса, мужчины перевезли на берег всех пострадавших. Они были доставлены на базу отдыха, и даже медицинская помощь никому не понадобилась.

И уже через несколько дней героям, проявившим выдержку, смелость и смекалку, вручили медали за спасение пассажиров тонущего катера.

Эти восточноказахстанцы, вне всякого сомнения – герои нашего времени и достойны внимания и восхищения.

Но есть и те, кто занимается спасением людей, оказавшихся в чрезвычайной ситуации, практически ежедневно. У них даже профессия так называется – спасатели и пожарные. И она входит в число самых рискованных из существующих на земле.

Любопытные факты о жизни пожарных и спасателей рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО. К примеру, служба их проходит в режиме «сутки через трое», но если наступает ЧС, то огнеборцы и спасатели работают в круглосуточном режиме, с короткими перерывами на сон и приём пищи.

Им приходится работать в непростых условиях: это пожар, где температура может достигать 1000 градусов, или ледяная вода. Кроме того, это воздействия угарного газа, различных горючих смесей, химических веществ и многое другое.

Чтобы хоть как-то обезопасить пожарных и спасателей, для их обмундирования используется специальная ткань, способная выдерживать температуру до 150 градусов. Она же может защитить от кислот и щелочей. Но и это еще не всё, огнеборцы носят на себе не меньше 30 кг обмундирования, если в этом есть острая необходимость и оперативная обстановка требует максимального использования спецоборудования и экипировки.

И чтобы надеть этот костюм со всем оборудованием, спасателю и пожарному даётся всего лишь 60 секунд. Поэтому у пожарных есть собственный способ укладки экипировки.

Во время пожара огнеборцы не только тушат пламя, но и спасают всех пострадавших, причём это могут быть не только люди, но и домашние животные и даже скот на фермах. Например, буквально недавно пожарные ВКО спасли около 1 млн пчёл, вовремя эвакуировав с места пожара 35 ульев.

Они спасают людей, застрявших в лифтах или попавших в ДТП, открывают двери, распиливают кольца, туго прижавшие палец, вынимают детей из различных «ловушек»: заборов, узких щелей, прутьев или завалов. Спасают и тех, кто во время снежных буранов и морозов оказался один на один с разбушевавшейся стихией, когда нет дорог, а автомобиль «отказался» передвигаться дальше.

Вне всякого сомнения, эти люди достойны нашей самой глубокой и искренней благодарности.

Екатерина Гуляева

Фото пресс-службы ДЧС ВКО