Они – настоящее и будущее страны

Накануне Дня Независимости Республики Казахстан самые активные, креативные юноши и девушки стали лауреатами ежегодной молодёжной премии акима города Усть-Каменогорска «Алау-2021».

Молодёжь Казахстана является одним из важных участников формирования успешного будущего страны. Поэтому приоритетную позицию в государственной политике занимает развитие компетенций и потенциала молодых людей.

Благодаря эффективной реализации государственной молодёжной политики ежегодно увеличивается количество талантливых, перспективных молодых людей, которые стремятся к великим свершениям. Они не остаются в стороне от значимых событий, происходящих в стране и области, являются инициаторами многих важных проектов и акций.

Традиционная премия акима города Усть-Каменогорска – это своеобразное подведение итогов года для молодых ребят, которые продемонстрировали свои успехи, достигли значимых результатов.

В этом году в церемонии вручения премии «Алау-2021» приняли участие молодые лидеры, рабочая и творческая молодёжь, спортсмены, представители молодёжных общественных организаций.

– Ровно 30 лет назад наше государство обрело Независимость. С тех пор мы достигли очень многого. Самое главное, что у нас есть – независимая страна с огромной богатейшей территорией, многонациональный дружный народ, перспективная молодёжь, – подчеркнул Жаксылык Омар. – Мы каждый год строим новые современные школы, открываем детские сады. У каждого из вас есть возможность изучать иностранные языки, заниматься спортом. Дерзайте, достигайте новых вершин, а мы будем поддерживать все ваши начинания.

Аким города отметил активную и инициативную молодёжь в десяти номинациях, пожелав им дальнейших успехов и больших побед.

По итогам ежегодной молодёжной премии, как лучшие ученики, отмечены ученица 9-го класса лицея № 44 имени О. Бокея Аружан Рамазанова и ученица 11-го класса гимназии № 38 имени Л. Гумилёва Ксения Малышева.

– Я участвую во всех олимпиадах, конкурсах, спортивных мероприятиях. Для меня победа в номинации – поощрение за все мои труды и стимул стараться дальше, продолжать заниматься тем, что я люблю. Желаю всем своим ровесникам развиваться, не сдаваться и добиваться поставленных целей, – сказала Ксения Малышева.

В номинации «Лучший студенческий лидер» победил студент 3-го курса ВКУ имени С. Аманжолова Әли Еміл. Лучшим молодым педагогом стала хореограф центра Дворца творчества школьников Дарья Богатырёва. Лучшим молодым учёным признан PhD профессор кафедры физики факультета базовой инженерной подготовки ВКТУ имени Д. Серикбаева Дидар Ескермесов. Лучшим молодым врачом – медицинский работник Городской поликлиники № 2 Айгерим Шарипова. Аппаратчик гидрометаллургии научного центра урановой лаборатории АО «УМЗ» Адиль Толеугазинов признан лучшим молодым металлургом. Лауреатом в номинации «Лучший молодой спортсмен» стал студент 4-го курса ВКУ имени С. Аманжолова, многократный чемпион международных турниров по кикбоксингу Серикбол Ермеков. Лучшим молодым специалистом культуры и искусства – сотрудник городской библиотеки имени О. Бокея Таннур Башай. Звание лучшего молодого предпринимателя получил Арслан Даутбек.

Дарья Антон