Он вернул Казахстану аль-Фараби 

Открытие бюста известному ученому-фарабиеведу Акжану Машани в Международном центре аль-Фараби при КазНУ, презентация уникальной энциклопедии «Аль-Фараби» и встреча Государственного секретаря Крымбека Кушербаева с ведущими фарабиеведами республики в Алматы стали заключительными мероприятиями юбилейного года аль-Фараби.

Выступая на церемонии открытия бюста Акжану Машанову (аль-Машани), Государственный секретарь, председатель Государственной комиссии по подготовке и проведению 1150-летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби Крымбек Кушербаев отметил особый вклад ученого в популяризацию имени аль-Фараби.

– Широкую известность академику Машанову принесло то, что благодаря ему состоялось возвращение аль-Фараби на казахскую землю. Интерес к творческому наследию величайшего средневекового ученого-энциклопедиста, а следом и смутные догадки о том, что тот является уроженцем Дешт-и-Кыпчак, у него зародились в 40-х годах прошлого века, – отметил Госсекретарь.

Научная интуиция не подвела ученого. В поисках работ великого земляка Акжан Машанов стал делать запросы в крупнейшие научные центры и библиотеки мира. Когда поиски увенчались успехом, то, изучив самостоятельно арабский и персидский языки, Акжан Машанов прочитал в оригинале трактаты «Аристотеля Востока», как называли аль-Фараби. Ознакомившись с трудами его современника, арабского географа Ибн Хаукаля, он узнал, что аль-Фараби родился в Отыраре, крупнейшем центре древней культуры Казахстана и Средней Азии, когда-то носившем имя Фараб, отсюда и имя великого ученого.

Акжан Машанов стал делать все, чтобы весь мир узнал: аль-Фараби – уроженец Казахстана. В конце 60-х годов прошлого века предпринял при поддержке Шахимардана Есенова, тогдашнего президента Академии наук Казахстана, научную экспедицию в Дамаск, столицу Сирии, где нашел могилу аль-Фараби на кладбище Баб ас-Сагир и добился установки на ней памятной доски. За глубокие исследования наследия «второго Учителя человечества» арабские ученые стали называть исследователя из Казахстана именем аль-Машани, которым он в последующем стал подписывать свои научные работы. В 1975 году Акжан Машанов стал инициатором проведения в Алма-Ате при поддержке ЮНЕСКО международной конференции в честь 1100-летия аль-Фараби, оспорив это право у Ташкента.

На встрече с учеными-фарабиеведами Крымбек Кушербаев подвел некоторые итоги 1150-летия аль-Фараби, отметив, что, несмотря на пандемию, казах­станскими учеными проведена огромная работа по популяризации и пропаганде наследия великого ученого в стране и во всем мире.

К участию в юбилейных мероприятиях были привлечены представители международной общественности и академических кругов, делегации ООН, ЮНЕСКО, ОИС, ТЮРКСОЙ, дипломатические миссии, а также ведущие зарубежные фарабиеведы. При поддержке посольств Казахстана и центров аль-Фараби за рубежом был организован ряд международных конференций совместно с ведущими зарубежными учебными заведениями – Оксфордским университетом, Университетом им. Джавахарлала Неру, Стамбульским университетом, Афинским национальным университетом имени Каподистрии, Софийским университетом, Университетом Дамаска, Университетом Египта и другими. Юбилей великого мыс­лителя отмечали в Индии, Сингапуре, Малайзии и Индонезии. Международными мероприятиями было охвачено свыше 5 тыс. человек из 50 стран мира, включая США, Германию, Францию, Японию, Китай.

В Казахстане в онлайн-режиме состоялось более 26 конференций, «круглых столов» и научных семинаров. Около 14 тыс. студентов вузов Казахстана, в том чис­ле иностранных студентов из 7 стран мира, приняли участие в челлендже «Қайырымды қоғам». Свыше 9,5 тыс. школьников из 10 стран ближнего и дальнего зарубежья стали участниками международной предметной олимпиады «Аль-Фараби», победителям которой выделены 39 образовательных грантов на обучение в КазНУ.

Кроме того, издано семь моно­графий, посвященных философу, опубликован сборник его цитат, а также сборник мыслей и изречений «Қайырымдылық» на казахском, русском и английском языках. Переведены с арабского на казахский язык ранее не издававшиеся три трактата аль-Фараби.

В рамках встречи Крымбека Кушербаева с научным сообществом КазНУ им. аль-Фараби состоялась презентация впервые изданной энциклопедии «Аль-Фараби». Ее содержание включает исторические факты, сведения, географические объекты, биографические данные, жизненный путь и научное наследие мыслителя, понятия и термины, труды известных ученых периода арабо-мусульманского Ренессанса. В энциклопедии имеются библиографичес­кие сведения о современных исследователях, казахстанском фарабиеведении и в целом всех тех, кто занимается проблемами исламской философии, религии, культуры, науки и образования.

Крымбеку Кушербаеву также был представлен фотоальбом «Великое имя Великой степи», в котором освещаются основные события и мероприятия, организованные и проведенные в юбилейном году Казахским нацио­нальным университетом имени аль-Фараби в Казахстане и за рубежом. В нем также рассказывается о проектах и инициативах вуза по популяризации, изучению, осмыслению, продвижению и увековечиванию духовного наследия великого мыслителя.

Выступивший с докладом ректор КазНУ им. аль-Фараби Галым Мутанов сообщил, что в соответствии с мировыми трендами на базе университета создается научно-технологическая долина аль-Фараби при поддержке ЮНЕСКО и ОИС. Проект, по его словам, призван реализовать новую модель управления наукой, ориентированной на создание и конвертацию научных разработок, основанных на принципах научного самоуправления, экономической самодостаточности и привлечения инвестиций в нау­коемкий сектор.

– Научно-технологическая долина аль-Фараби станет мощной платформой привлечения международных инвестиций на развитие новых технологий и инноваций, – заверил ректор.

В Дамаске на базе Историко-культурного центра аль-Фараби планируется открыть филиал КазНУ им. аль-Фараби. В мире уже созданы 10 научно-образовательных центров аль-Фараби и два дома-музея – в Дели и Стамбуле. Центры ведут многоплановую работу по изучению творческого наследия ученого, а также продвигают изучение казахского языка, культуры и традиций казахского народа, знакомят иностранных граждан с историей и достижениями Казахстана.

В завершение Крымбек Кушербаев выразил благодарность казахстанским ученым за их не­устанный научный поиск и пожелал новых успехов и достижений во благо отечественной науки и Казахстана.

В ходе своей рабочей поездки в Алматы Государственный секретарь возложил цветы к памятнику первому казахскому ученому, историку, этнографу, фольклористу, путешественнику, просветителю и востоковеду Чокану Валиханову, 185-летие которого также отмечается в нынешнем году.

Также Госсекретарь в узком кругу деятелей науки поздравил с 90-летием выдающихся отечественных ученых, академиков Национальной академии наук РК – общественного деятеля, абаеведа, доктора филологичес­ких наук, профессора Мекемтаса Мырзахметова и первого казахского антрополога, основателя национальной школы антропологии, доктора исторических наук Оразака Исмагулова.

Галия Шимырбаева

«Казахстанская правда», № 199 от 19 октября 2020 г.