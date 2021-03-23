Он слышит музыку душой

30-летний семейчанин Береке Слямкулов с детства тянулся к музыке. Сам научился играть на гитаре, баяне и домбре. А потом стал профессиональным музыкантом. Более того, композитором-самородком.

Песни Береке, мелодичные, лиричные, трогающие самые тонкие струны души, сегодня можно услышать в репертуаре многих исполнителей казахской эстрады. Сам артист городского Дворца культуры Семея, молодой ровесник независимости, с удовольствием занимается музыкой и вокалом с воспитанниками детского дома.

Береке Слямкулов родился и вырос в музыкальной семье. И пусть его отец – обычный строитель, главным увлечением в жизни у него были песни. По словам Береке, отец знает их столько, что может без остановки петь не менее трёх суток. И при этом многие песни в его домашнем репертуаре – собственного сочинения. Вот только на публику скромный самобытный композитор-песенник свои произведения никогда не исполнял.

А мама молодого композитора училась по классу домбры в музыкальном училище им. М. Тулебаева в Семее, но, к сожалению, диплом так и не получила: всю себя отдала дому, семье. Но этот дом всегда был наполнен песнями отца и великолепным исполнением матери, виртуозно владеющей народным инструментом.

Береке учился в пятом классе, когда понял, что очень хочет научиться играть на гитаре. Учителей не было, вот он и стал присматриваться к тем, кто при нём играл. А потом стал сам подбирать аккорды. И научился. Также самоучкой овладел игрой на домбре, наблюдая за игрой своей матери. И даже игра на баяне ему далась легко.

Видя явные способности сына к музыкальному искусству, родители посоветовали получить музыкальное образование в педагогическом институте Семея. Это было в 2009 году. Успешно сдав ЕНТ, он с блеском прошёл и творческий экзамен, набрав достаточно баллов для получения гранта. Правда, молодой человек мечтал научиться играть на фортепиано, но такого направления в пединституте не было, и он выбрал баян.

Надо сказать, что к началу студенческой жизни Береке Слямкулов уже довольно серьёзно занимался современной музыкой самых разных направлений и жанров. Его увлекал хип-хоп, брейк-данс, он с удовольствием слушал песни казахстанской эстрады. И поэтому его горячее желание получить классическое музыкальное образование было воспринято многими с удивлением, тем более, когда он стал профессионально изучать исполнительское искусство на баяне.

– Здесь нет никакого секрета, – рассказывает Береке. – Я просто очень люблю саморазвитие, мне нравится получать новые знания, особенно в той сфере, где я работаю, становлюсь профессионалом своего дела. Поэтому с удовольствием и большим желанием учился в институте под руководством моего педагога по классу баяна Гульбаршын Муратовны.

Вполне возможно, что в судьбе Береке Слямкулова определённую роль сыграли и гены, ведь он – прямой сородич Абая Кунанбайулы, тоже принадлежащий к знаменитому роду тобыкты, откуда было немало выходцев в области литературы, поэзии и музыки. Так что молодое поколение сохраняет национальный код культуры, заложенный далёкими предками.

Желание учиться было таким горячим, что, окончив педагогический институт, молодой педагог и музыкант решил поступать в магистратуру. Поразмыслив, решил ехать в Алматы, поступать в знаменитую Жургеневку – Казахскую национальную академию искусств им. Темирбека Жургенева.

Вот только поступить на грант с первого раза не получилось: подвели слабоватые знания английского языка, да и конкурс на выбранное эстрадное отделение был просто огромный. Но парень не отчаялся. Наоборот, сделал для себя выводы и начал самоподготовку: подналёг на английский и стал изучать основы звукорежиссуры, параллельно работая в Алматы. И через год поступил в магистратуру… на отделение традиционного искусства!

Такого крутого поворота в своей творческой жизни даже Береке не ожидал. Всё, что он знал о казахском фольклоре и композиторах-музыкантах прошлого, – это краткие сведения из разговоров взрослых дома, сидящих за праздничным дастарханом. Но желание узнать традиционное музыкальное искусство родного народа было огромным, и он с удовольствием окунулся в удивительный мир кюев, жыршы, акынов, жырау и сказителей под руководством опытного и очень строгого наставника – профессора Пернебека Момынулы.

Кстати, именно он подобрал и тему для диссертации своего молодого магистранта, посоветовав Береке исследование традиционного казахского искусства и пения в период XIX–XXI веков. Очень непростая тема, прямо скажем. Ведь именно в этот период в Казахстане развивается национально-освободительное движение, многочисленные восстания, которые не могли не отразиться на музыкальном наследии казахского народа. Позже, на рубеже XIX–XX веков, появилась целая плеяда высокообразованных казахов, которые изучали не только философию и литературу, но и прекрасно знали казахский фольклор. Многие из них впоследствии разделили участь алашординцев.

– Изучая биографии артистов, музыкантов, композиторов своего народа, я не уставал удивляться их мужеству и отваге. Они не жалели собственной жизни, отстаивая свои принципы и идеалы, – поделился своими мыслями молодой музыкант.

Надо ли говорить, что изучение традиционного казахского музыкального искусства легло неизгладимым отпечатком на творчество самого Береке Слямкулова. Он постепенно начал сочинять мелодии и песни, стал композитором.

А произошло это совершенно случайно. Все домашние готовились к празднованию 60-летнего юбилея мамы Береке. Старшие сестры готовили той, приглашали гостей, а у Береке, скромного студента, не было ничего, кроме его верной подруги – гитары. И тогда он стал перебирать струны, даже не заметив, как сочинил свою первую песню, посвящённую родной матери. Позже родилось ещё несколько произведений. Но и тогда Береке вовсе не считал себя композитором, пока не познакомился с известным казахстанским исполнителем и музыкантом Улыкпаном Жолдасовым. Это произошло на музыкальном конкурсе «МузАрт», в котором решил принять участие юный семейчанин. Из 12 тысяч конкурсантов его отобрали в числе 60 лучших исполнителей, но выйти в финал он не смог. Зато его заметил член жюри конкурса Улыкпан Жолдасов, пригласив в свою студию.

– Было очень неловко прийти к такому известному музыканту, но, поразмыслив, я решил, что раз уж он сам меня пригласил, то я не буду там незваным гостем. Пришёл, показал ему свои песни. Ведь никто не знал, что я их пишу. Послушав их, Улыкпан-ага пригласил меня на вечеринку, где познакомил со многими звёздами казахстанской эстрады, – вспоминает Береке.

Самое удивительное, что в этот же вечер сразу пять песен начинающего композитора купили для своего репертуара несколько солистов. С тех пор у Береке Слямкулова нет отбоя от заказов на современные эстрадные песни. Но он не пишет всем подряд, особенно когда исполнителю требуется «тойская» песенка, под которую так здорово потанцевать. Для музыканта важно вдохновение, он слышит музыку душой. И когда приходит истинная мелодия и песня, он замирает, прислушиваясь к ней.

Надо сказать, что при всей своей занятости Береке много времени уделяет музыкальному образованию и воспитанию детей и молодёжи. Ещё в Алматы, как только он окончил магистратуру, сразу устроился работать руководителем музыкальной студии при одной из алматинских средних школ. А вернувшись в Семей и став артистом городского Дворца культуры, параллельно занялся работой с воспитанниками детского дома № 8.

У него своя методика преподавания музыки и вокала для детей. Композитор слушает детей, прислушиваясь к их желаниям и предпочтениям, а не навязывает знания, которые ребятам неинтересны. Только разбудив дремлющее внутри ребёнка желание учиться, постигать новое и интересное, он начинает в полную силу работать. Причём предпочитает индивидуальные занятия, чтобы максимально раскрыть творческий потенциал своего ученика. Но это не всегда удаётся – уделить всё своё внимание только одному ученику.

– Я рассказываю ребятам, что голос – это их инструмент. И его исполнение, красота звучания во многом зависит от того, как они настроят свой голосовой инструмент, как научатся им управлять. Но не все ребята хотят петь, есть и такие ученики, которые ходили ко мне, чтобы научиться играть на музыкальных инструментах. И я с удовольствием их учил. Детям, особенно воспитанникам детского дома, не хватает любви, тепла, человечности, внимания взрослых. И я готов поделиться с ними своей любовью и своим творчеством, разбудить у них любовь к музыке, искусству, научить быть высоконравственными и воспитанными людьми, – признался Береке Слямкулов.

Софья Соболевская

Фото из архива Береке Слямкулова

Семей