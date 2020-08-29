Он любил свой отчий край

Совсем недавно скончался ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин города Семея и Восточно-Казахстанской области, известный общественный деятель Габдулгазиз Гайнутдинович Ахмеров.

Ушёл из жизни замечательный, умный, честный, мужественный человек, который на себе испытал то величайшее горе, которая принесла нам Великая Отечественная война. Он видел сожжённые города и сёла, слёзы миллионов невинных людей. Он видел мир, охваченный кровавым заревом войны. Он из тех людей, которые когда-то защитили наш первый вздох, первый крик, первый шаг на земле.

Родился Габдулгазиз Гайнутдинович 11 июля 1925 года в Семипалатинске. В 17 лет добровольцем пришёл на фронт. Принимал активное участие в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Воевал в составе 114-й гвардейской воздушно-десантной Венской Краснознаменной ордена Суворова дивизии при освобождении территории Венгрии, Австрии, Чехословакии.

Даже день Победы Габдулгазиз Ахмеров сумел отметить лишь 12 мая 1945 года. Пока весь мир ликовал, он вместе с десантниками освобождал Чехословакию от остатков вооружённых группировок фашистов. Пять лет служил в Венгрии и Белоруссии, на Украине, восстанавливая разрушенные города и сёла. Домой Г. Ахмеров приехал лишь в 1950 году и был зачислен в ряды внутренних войск.

Работал в аппарате областного комитета партии с 1973 по 1985 год. До ухода на пенсию трудился председателем Кировского райисполкома. На этой должности он показал себя как грамотный руководитель. Решал проблемы без проволочек и бюрократических барьеров. Был требовательным и принципиальным, не терпел верхоглядства, хвастовства и пустозвонства, необоснованных обещаний.

Будучи от природы одаренным уникальными способностями, он хорошо разбирался в людях, высоко ценил в них работоспособность и порядочность, постоянно опирался на молодых. Именно поэтому на протяжении тридцати лет, до конца своей жизни, вёл большую общественную работу. В 1990 году организовал Татарское общественное объединение. Был членом президиума городского Совета ветеранов, членом малой Ассамблеи народов Казахстана.

Ему, авторитетному и известному в городе человеку, было присвоено высокое звание «Почётный гражданин г. Семея и Восточно-Казахстанской области». Награждён орденами Отечественной войны и «Знак Почёта», медалями «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За трудовое отличие», «За трудовую доблесть» и многими другими правительственными наградами.

Это был человек с настоящим сердцем, Человек с большой буквы. Ему бесконечно дорога была родная земля, за свободу которой он боролся с фашистами. Он любил свой город Семей – отчий край, где прошла его большая, трудная, но счастливая жизнь.

И совсем не случайно он любил повторять:

«Казахстан, всё, что люди мне дали,

Я по праву с тобой разделю.

Я свои ордена и медали

На вершины твои приколю»

Светлая память об этом замечательном, мужественном, неординарном человеке, великом патриоте нашей страны навсегда сохранится в наших сердцах.

Совет ветеранов войны и труда первичной организации аппарата акима города Семея