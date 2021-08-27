Он истории страницы открывает по крупицам

«Археолог – это что-то, интересная работа!» — поётся в шутливой песенке, посвящённой этой профессии. С этим нельзя не согласиться. Она напрямую связана с историей человечества, уникальными находками, тайнами древности, легендами и мифами, справедливо овеяна ореолом романтики.

Однажды в детстве семейчанин Александр Долгушев увидел по телевизору передачу об археологических раскопках и твёрдо решил стать археологом. Его мечта сбылась. Но путь к её осуществлению был долгим и непростым.

Александр Долгушев родился в сентябре 1963 года. Мама, Ирена Эдуардовна, и отец, Сергей Долгушев, – практически всю свою жизнь отдали работе на мукомольно-комбикормовом комбинате. Их семья с 1963 по 1977 год даже жила в доме, на месте которого сейчас располагается контора комбината.

Интересно складываются судьбы людей: в семье рабочих родился мальчик, который чуть ли не с младенческих лет стал проявлять повышенный интерес к истории. Особенно его интересовали рассказы взрослых о гражданской и Великой Отечественной войнах, запоминал и рассказы старших о том, как они попали в Казахстан и как жили в военные и послевоенные годы…

Маленькому Саше нравились эти долгие рассказы, которые он запоминал и хранил в своей памяти. А ещё любил смотреть передачу «Клуб кинопутешествий», где впервые увидел сюжет про археологические раскопки городища Херсонес древнегреческой колонии на берегах Чёрного моря. И с тех пор «заболел» археологией и историей. Едва научившись складывать буквы в слова, мальчик стал читать художественную и даже научную литературу, связанную с историей и археологией.

Однако после школы, вопреки всем ожиданиям, Саша поступил не на исторический факультет, а в училище киномехаников в Караганде, окончив которое, ушёл в армию. И ему несказанно повезло. Саша попал в воинскую часть, которая располагалась в подмосковном селе Мячково. Именно здесь находился военный аэропорт, с которого с 1941 по 1944 год регулярно отправлялись грузы и личный состав для обеспечения партизанских отрядов. А ещё солдат срочной службы нашёл в тех местах практически полностью срытую огромную гору. Из неё в течение двух веков, XIV – начало ХVI, добывали известняк, из которого строилась Москва.

НА ПУТИ К МЕЧТЕ

Вернувшись домой в 1984 году, Александр Долгушев стал работать по специальности. Но однажды один знакомый, зная о непреодолимой тяге друга к археологии, предложил ему познакомиться с преподавателем археологии Семипалатинского педагогического института, Любовью Ермоленко. Именно она стала первым наставником Саши в новом, но давно любимом деле – археологических раскопках.

Любовь Ермоленко брала его в археологические экспедиции в качестве лаборанта с 1985 по 1987 год. И уже через год Саша стал студентом заочного отделения исторического факультета, работая с родителями на мелькомбинате, а летом выезжая в экспедиции. С 1987 по 1990 год он вместе с экспедицией Кемеровского университета под руководством Юрия Алёхина исследовал археологические памятники Ново-Шульбинского, Бородулихинского, Бескарагайского районов. Именно в Бескарагае под занавес одного из сезонов Александр Долгушев обнаружил огромный некрополь кочевников (саргатская культура) IV-III веков до н.э. Позже этот памятник дал интереснейшие материалы и находки по истории Казахстана этого периода.

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО

На старших курсах института Александр Сергеевич уже учительствовал в средних школах № 27 и 35, где преподавал историю и географию, а ещё рассказывал учителям и школьникам о красотах Семипалатинского Прииртышья и уникальных археологических памятниках на его территории.

После небольшого перерыва, когда он принимал участие в восстановлении храма Петра и Павла, ныне женского монастыря в Семее, снова вернулся к педагогической деятельности, но уже в качестве руководителя кружков по истории и археологии в средних школах № 5 и 7. Увлечённый историей и древностями родного края, Александр мог повести за собой многих. Именно по его инициативе в середине 90-х годов прошлого века, несмотря на кризисы и разруху, школы организовывали поездки школьников и педагогов в горы Дельбегетея.

Во время этих поездок, исследуя горы и равнины массива, Александр Долгушев со своими учениками обнаружил древние петроглифы, древнее поселение и необычное кольцевое погребение с оградкой. Дети и взрослые с интересом изучали наскальные рисунки, поверхностные находки, шахты и могильники. Их обнаружили в окрестностях села Малое Карасу Жарминского района в так называемой Изумрудной долине, где производилась добыча берилла. Об этих памятниках истории и археологии никто и не догадывался. Позже, девять лет спустя, Долгушеву довелось участвовать в их раскопках в составе международной казахстанско-германской экспедиции, организованной по инициативе краеведческого музея Усть-Каменогорска и института им. А. Х. Маргулана г. Алматы.

После изучения Дельбегетея Александр Долгушев вместе со своим другом и коллегой Валерием Колбиным привлекли семипалатинских школьников к раскопкам в Старой крепости. Они длились с 1996 по 2003 год. Ребята выезжали в настоящие экспедиции, жили в палатках и проводили первые в своей жизни раскопки. Здесь в августе 1999 года Долгушеву посчастливилось обнаружить остатки суконной солдатской шинели, под подкладкой которой сохранилась медная монета 1718 года. Позже нашли останки солдата, захороненного возле крепости в 30-40-е годы XVIII века. Вообще, находок было множество, и каждая из них представляла научный интерес. Так, нашли остатки порохового погреба с чугунными ядрами и бочонками из-под пороха. Находили пули, керамику, фарфор, монеты разного достоинства XVIII – начала XIX века, стёкла, кошельки, курительные трубки и многое другое.

КАК ЗАРОЖДАЛОСЬ «ПРИИРТЫШЬЕ»

Заинтересовались этими памятниками и журналисты. Особенно любитель краеведения, активный исследователь родного края, тележурналист Фёдор Занарин. С ним Александр познакомился еще в 1985 году, когда впервые принял участие в телепередаче, где семипалатинские археологи рассказывали о результатах своей двухгодичной экспедиции в одном из районов области. Почти одновременно с Фёдором Александр познакомился и с геологом Александром Сухоруковым, который сделал на территории прежней Семипалатинской области немало открытий полезных ископаемых, одно из которых – угольное месторождение «Каражыра».

И с тех пор дружба между любителями родного края из года в год только крепла.

Конечно, Фёдор Владимирович с удовольствием стал ездить в горы Дельбегетея, чтобы изучить петроглифы и памятники, записал эти исследования на пленку для истории. Вместе с телегруппой в поездки выезжали многие известные краеведы – Павел Жуков, Михаил Дектярев и другие. С 1998 года к ним присоединился и настоятель Воскресенского собора отец Фёдор (Проскурин).

Вместе они объездили не только Дельбегетей, но и исследовали сакральные места Абайского района – пещеры Коныр аулие и Қырық аулие. Постепенно, благодаря поездкам, открытиям, а также программе «Притяжение», среди единомышленников и любителей истории родного края зародилась мысль о создании собственного краеведческого общества. И она укрепилась, когда зимой 2003-2004 годов, собираясь в музее связи у Лушникова, краеведы стали обсуждать концепцию своей будущей общественной организации, основанной на добровольных началах. Лушников, Кашляк, Жуков, Занарин, Колбин, Долгушев, Дегтярев, Титаев и другие краеведы, так или иначе, внесли свою лепту в становление краеведческого общества «Прииртышье», которое в этом году отмечает своё 15-летие со времени официальной регистрации в органах юстиции.

ОТКРЫВАЯ «МАШИНУ ВРЕМЕНИ»

В 2005 году Александру Долгушеву довелось принять участие в одном из сезонов работы казахстанско-германской археологической экспедиции археологического комплекса рудознатцев Дельбегетея. Здесь раскопали и исследовали шахту, где древние шахтёры добывали олово. Тут же находилось их поселение с орудиями труда для рудничного дела, ну и, конечно, могильник, ритуальные кольцевые оградки. Конечно, семейчанин не мог не поделиться с немецкими коллегами теми открытиями, которые он сделал в Дельбегетее со своими учениками. Археологи с интересом рассматривали петроглифы и неизвестные ещё науке археологические памятники кочевников Восточного Казахстана.

2007 год круто изменил жизнь нашего героя. Поехав по делам в Алматы, Александр Сергеевич познакомился с академиком К. М. Байпаковым и его заместителем, Д. А. Воякиным, которые руководили группой археологов, занимающихся изучением средневековых городищ на территории Казахстана. С тех пор до 2020 года Долгушев регулярно выезжал с ними в различные экспедиции, изучая уникальные города нашей республики, чья история хранит тайны раннего Средневековья.

Так, археолог изучал городище Торткуль X – XIII вв., расположенное на территории современного Тараза. Копал городища Кайлык в Алматинской области, Талгар и даже знаменитый Отрар. Был в составе экспедиции в городище Висидж (Оксус) Отрарского оазиса, где родился аль-Фараби. С 2008 по 2020 год в разные сезоны копал городище Джаркент и Кескен-Куюк кала. Последний из них особенно запал в душу исследователю. Он был готов туда приезжать ещё и ещё, настолько интересными представлялись учёным извлечённые из-под песка и соли дома и помещения древнего города огузов, располагавшегося на территории современного Казалинского района Кызылординской области. Там археологи обнаружили напольные языческие алтари и целые храмы, культовую утварь и светильники, великолепную посуду и керамику.

А неподалеку, на дне Аральского моря, Александр Долгушев с коллегами изучал древние поселения и некрополи XIV-XV веков, которые постепенно исчезают под водами вновь подступающего моря.

Благодаря труду археологов «белые» пятна истории Казахстана постепенно исчезают с наших карт. Всё больше и больше мы узнаём интереснейших фактов о жизни и быте древних кочевников, рудознатцев, охотников и рыболовов. А зная историю прошлого, можно уверенно шагать в будущее, извлекая уроки и делая выводы.

Софья Соболевская

Фото автора

Семей