Омут, а не брод

Спасатели Риддера считают местные водоёмы опасными для купания.

По их мнению, основными причинами гибели людей на водоёмах, к сожалению, остаются: купание в необорудованных местах, неумение плавать, нарушение правил безопасности при купании, а также нахождение детей вблизи водоёмов без присмотра взрослых.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям города Риддера, в период купального сезона 2020 года в водоёмах утонул один человек. Причиной трагедии стало купание в запрещённом месте в состоянии алкогольного опьянения. С начала 2021 года утонуло два человека.

Сотрудники УЧС считают, что каждый житель города должен знать опасные для купания места. Это р. Тихая (мост ниже плотины 1-го района), р. Ульба (район моста на Ульбастрой, район с. Ульбастрой, район железнодорожного моста), р. Быструха (район на улицах Алтайской, Филипповской, район Гавани, мост улицы Лесопильной, район на слиянии Быструхи и Журавлихи), р. Шаравка (район Гравиемойки).

Спасатели уверены, что жители моногорода должны учитывать и особенности водоёма, у которого они находятся, так как в не оборудованных для купания местах могут быть затопленные брёвна, куски железа, стёкла и прочие опасные предметы. При этом следует отметить, что в Риддере нет оборудованных для отдыха и купания мест у водоёмов. Неоднократно городским управлением по чрезвычайным ситуациям поднимался вопрос об организации городского пляжа и создании спасательного поста. Однако на сегодняшний день вопрос остаётся не решённым.

Вместе с тем сотрудниками УЧС Риддера разработан, согласован с городским отделом полиции и утверждён в акимате моногорода график профилактических рейдов в выходные и праздничные дни на необорудованных местах водоёмов и местах массового отдыха у воды в период купального сезона. Рейды будут продолжаться до его окончания.

Ерик Абитов

Фото УЧС Риддера

Риддер