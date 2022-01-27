«Омикрон» вездесущий

По информации Управления здравоохранения ВКО, за сутки 26 января врачи выписали из стационаров области 40 выздоровевших пациентов, но при этом зарегистрировали 354 новых случая КВИ: 298 с симптомами и 56 без них. Общий процент занятости коечного фонда составил 12,3 процента. Лечение в стационарах продолжает 251 пациент.

И можно с большой долей вероятности предполагать, что среди заболевших немало носителей охватившего всю планету нового штамма коронавируса – «омикрона».

– С 1 января 2022 года зарегистрировано 178 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Циркуляция «омикрона» была установлена генетическими исследованиями. 6 января мы получили полное геномное секвенирование всех штаммов, которые выявлены в Казахстане 16 декабря. И тогда выяснилось, что «омикрон» циркулировал в Нур-Султане и Алматы. Но сегодня та ситуация, которую мы видим, – скорость распространения и рост заболеваемости – говорит косвенно о том, что «омикрон» есть по всей стране. Определять, какой вариант штамма коронавируса у каждого больного, абсолютно не нужно, и никто этого не делает, потому что меры профилактики и лечение остаются прежними, – сообщила на брифинге в СЦК председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Айжан Есмагамбетова.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с бизнесменами отметил, что «судя по всему, COVID в форме теперь уже «омикрона» становится всеобщим явлением. Похоже на то, что очень многие будут вынуждены переболеть «омикроном». И обратился к Правительству с заданием пересмотреть «жёсткие карантинные меры в отношении малого и среднего бизнеса, особенно в сфере услуг».

И теперь сняты ограничения по времени работы во всех зонах, для всех объектов, допускающих посетителей как с «зелёным», так и «синим» статусом. При использовании только «зелёного» статуса без ограничений могут проводиться торжественные, памятные, спортивные мероприятия, выставки, форумы. При наличии «синего» статуса допускается вход в отели, гостиницы, аэропорты, ж/д и автовокзалы, ЦОНы, отделения АО «Казпочта», банки, объекты общественного питания, крытые рынки, образовательные центры, СПА-центры, салоны красоты.

Для ряда объектов, где допускается вход посетителей с «синим» статусом, снимаются ограничения в «зелёной» зоне; в «жёлтой» – до 70 процентов, а в «красной» зонах – до 60 процентов увеличена заполняемость ресторанов, объектов культуры, игровых и развлекательных заведений.

– С учётом скорости распространения и особенностей течения коронавирусной инфекции, вызванной «омикроном», пересмотрен подход к срокам карантина и сроков изменения статуса в приложении Ashyq, – сообщила Айжан Есмагамбетова.

Так, срок карантина для близких контактных и бессимптомных больных сокращён с 14 до 10 дней. При наличии отрицательного результата ПЦР-исследования, проведённого на седьмые сутки, карантин завершается до 10 дней. В случае, если на седьмые сутки ПЦР-тест по определённым причинам не был пройдён, то в таком случае карантин завершается на 10 сутки без повторного проведения ПЦР-теста. При этом статус в приложении Ashyq автоматически изменится в зависимости от сроков карантина.

Айгуль Биданова

Фото из открытых источников