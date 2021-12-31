«Омикрон» шагает по планете 

Воздержаться в праздничные дни от посещения мест массового скопления людей и соблюдать карантинные меры, чтобы стабилизировать эпидемиологическую ситуацию, призывают санитарные врачи.

Практика показывает, что после каждого праздника эпидемиологическая ситуация в целом по стране ухудшается – растёт число социальных контактов, как и пренебрежение к карантинным мерам. К примеру, после последних длинных выходных в середине декабря столица вернулась из «зелёной» в «жёлтую» зону риска по КВИ. В безопасной зоне город пробыл всего восемь дней…

Как бы ни хотелось «позажигать» на длинных выходных, нужно помнить, что корпоративы и массовые мероприятия, включая семейные, можно проводить лишь на объектах, участвующих в проекте Ashyq при наполняемости зала до 50 процентов, но не более 70 мест и только при наличии «зелёного» статуса у всех посетителей и персонала.

Запрещены общешкольные и коллективные утренники с участием детей разных групп, классов и организаций.

– Даже встречу Нового года нужно проводить со всей ответственностью, что приблизит нас к победе над пандемией и возвращению к прежнему ритму жизни, – подчеркнула главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова.

Задуматься о безопасности стоит и тем, кто планирует покинуть на праздники пределы страны. Зарубежные СМИ сообщают о том, что из-за быстрого распространения омикрона десятки тысяч авиапассажиров по всему миру не смогли отправиться по назначению, так как некем было заменить членов экипажей, которые один за другим уходят на больничный. За три дня празднования Рождества было отменено восемь тысяч рейсов.

От этого неожиданного авиаколлапса больше всего пострадали США и Китай.

Ожидается, что задержки и отмены продолжатся и во время новогодней недели.

«Омикрон» уже стал основным вирусом в США. В последние недели здесь ежедневно регистрируется более 175 тысяч новых случаев заболевания.

В Китае власти делают всё возможное, чтобы новая вспышка коронавируса не оказала негативного влияния на Зимние олимпийские игры в Пекине, назначенные на февраль.

В Великобритании из-за массовых заражений государственные службы всё чаще сталкиваются с нехваткой сотрудников – врачей, водителей общественного транспорта, полицейских.

Во Франции за сутки было зарегистрировано 179 807 новых случаев инфицирования COVID-19 – это абсолютный суточный рекорд за время пандемии. Французам разрешено пройти ревакцинацию уже через три месяца после получения второй дозы вакцины.

Общее число жертв коронавируса по всему миру превысило 5,3 миллиона человек. По данным агентства «Франс пресс», наибольшее число смертей зарегистрировано в США – 816,5 тысячи, Бразилии (618 тыс.), Индии (479 тыс.) и России (304 тыс.). Больше всего умерших в соотношении с числом населения – в Перу.

Судя по всему, новый штамм коронавируса принесёт любителям путешествий и туристическим компаниям по всему миру новые проблемы, которые, как казалось, уже удалось преодолеть. Но увы…

Берегите себя и своих близких, разумно планируйте, как отпраздновать всеми любимый праздник без напрасного риска для здоровья. Помните, коронавирус работает без выходных!

Айгуль Биданова

Фото и открытых источников