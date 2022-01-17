COVID-19

«Омикрон» набирает обороты

17.01.2022
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«Омикрон»-штамм коронавирусной инфекции вызвал новый рост заболеваемости в Казахстане.

Тема борьбы с коронавирусом продолжает оставаться актуальной, причём не только в стране, но и по всему миру, в том числе из-за штамма «омикрон».

Новый штамм сформировался вследствие мутации уже известного COVID-19. Его отличает высокая скорость распространения, заразность у этого вируса в пять раз выше, чем у «дельта»-штамма.

Быстрому распространению коронавирусной инфекции в стране, в том числе новому штамму, способствовали прошедшие новогодние праздники и последние события в Казахстане.

По официальным данным Министерства здравоохранения РК, с начала года зарегистрировано более 16 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией. Только за прошедшие сутки (на 14 января) в стране выявлено 10418 новых случаев заражения КВИ.

На 14 января лечение продолжают получать 44 794 человека с коронавирусной инфекцией. В стационарах находится около 4,5 тысячи пациентов, на амбулаторном лечении – свыше 40 тысяч человек.

Свыше 70 процентов суточного прироста заболеваемости приходится на Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Атыраускую область. Эти регионы сегодня находятся в «красной» зоне по темпам распространения коронавируса, шесть – в «жёлтой» (Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская и Павлодарская области).

Первоочередная задача исполнительной власти – принять исчерпывающие меры по сдерживанию распространения инфекции. Для этого в регионах с наиболее высоким уровнем заболеваемости вводятся дополнительные меры предосторожности.

Восточный Казахстан пока находится в «зелёном» сегменте, но прогнозы специалистов областного управления здравоохранения неоптимистичны – в свете распространения «омикрон»-штамма возможен новый всплеск заболеваемости коронавирусом.

По сведениям Управления здравоохранения ВКО, за прошедшие сутки (на 14 января) в регионе количество заболевших КВИ составило 31 человек, из них 25 – симптомные вирусоносители, 5 – бессимптомные.

На сегодня в стационарах лечение получают 152 пациента, за сутки выписаны 16 человек с полным выздоровлением. Занятость коечного фонда составляет 8,6 процента.

Эксперты отмечают, что по сравнению с другими видами коронавирусной инфекции вариант «омикрон» поражает самую активную группу населения – лиц в возрасте 20-30 лет, также возможен риск повторного заражения КВИ.

Штамм уже начал появляться в стране, но у медиков пока нет экспресс-тестов, способных определить новую разновидность вируса. Однако уже известны симптомы, наиболее часто встречающиеся при заражении «омикроном».

Клиническими проявлениями вируса-мутанта являются усталость, головная боль, повышение температуры тела. К отличительной черте «омикрона» относят интенсивность и скорость формирования клинической картины, симптомы проявляются гораздо ярче и быстрее. Заразность вариации коронавируса может сказаться на загрузке системы здравоохранения, убеждены медики.

Вакцинация против COVID-19 признана единственной альтернативой самоизоляции и карантину. Своевременно проведённая иммунизация способна защитить от тяжёлых последствий заболевания коронавирусной инфекцией либо способствует более лёгкому течению болезни.

Медики отмечают важность достижения необходимого уровня коллективного иммунитета для предотвращения появления и распространения новых штаммов КВИ.

Согласно официальной статистике, сегодня по республике первым компонентом привито более 9 млн человек, что составляет 79,2 процента от общего числа подлежащих вакцинации, вторым компонентом – 8,5 млн человек, охват составляет 75,1 процента.

Кроме того, в целях обеспечения доступа к вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин Минздравом закуплено 4 млн 230 тысяч доз вакцины «Комирнати» компании Pfizer. Её первым компонентом уже привито свыше 367 тысяч человек, вторым – более 157 тысяч человек. Ревакцинацией охвачено почти 600 тысяч человек.

В Восточно-Казахстанской области более 98 240 человек прошли ревакцинацию. Свыше 143 тысяч подростков, беременных и кормящих женщин получили первую дозу вакцины «Комирнати» (Pfizer).

О том, что необходимо соблюдать профилактические меры, вновь напомнили специалисты облздрава:

– Учитывая постоянную мутацию коронавирусной инфекции, высокую распространённость варианта штамма «омикрон», а также наступивший эпидемиологический сезон, характеризующийся ростом острых респираторных вирусных инфекций, каждому человеку необходимо относиться к ситуации максимально ответственно, сделать всё, чтобы не заразиться и не заразить других, – отметили в ведомстве. – Отказаться от посещения мест массового скопления людей, не проводить и не посещать коллективные мероприятия. На рабочих местах соблюдать требования по обязательному ношению масок, социальному дистанцированию и соблюдению правил личной гигиены, частому проветриванию помещений. Воздержитесь от посещения родственников и приёма гостей дома. Не допускайте переохлаждения организма, при появлении первых признаков коронавирусной инфекции оставайтесь дома и обратитесь за медицинской помощью. Не подвергайте опасности родных и близких из групп риска, для общения используйте современные дистанционные средства связи.

Бахыт Сарсембаева  

Коллаж Бакытгуль Бельбаевой

17.01.2022
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