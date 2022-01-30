COVID-19

«Омикрон» или простуда?

30.01.2022
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Young Woman Infected With Cold Blowing Her Nose In Handkerchief

Этот вопрос может поставить в тупик даже опытных врачей. Но только не ПЦР-тест, и только этот анализ способен распознать, коронавирус у шмыгающего носом пациента или сезонный недуг.

Такой совет  дал руководитель Управления общественного здравоохранения столицы Тимур Муратов.

– Как мы заметили, при «омикроне» больной не теряет обоняние, что характерно для предыдущих штаммов. Если у человека нет серьёзных хронических заболеваний, то поражение лёгких не наступает, не будет проблем с дыхательной недостаточностью… Я допускаю, что пациенты, которые сейчас находятся на ИВЛ, заразились «дельта»-штаммом, который ещё циркулирует и полностью не исчез, – сообщил Тимур Муратов.

По его словам, «омикрон» переносится не так тяжело, как «дельта» или «альфа» – самый первый, «уханьский», штамм инфекции.

– Но это очень контагиозное заболевание, быстро поражает, независимо от статуса человека – переболел или нет, вакцинирован или нет. Но всё же вакцинированный или имеющий иммунитет человек перенесёт его намного легче. Если бы не было вакцинации, сейчас было бы намного сложнее, – подчеркнул врач.

При этом он настоятельно посоветовал не заниматься самолечением.

Напомним, за последние сутки в Казахстане выявлено свыше 12 тысяч случаев заражения. Всего в стране с начала пандемии переболели более 1,2 млн человек.

Айгуль Биданова

 Фото из открытых источников

30.01.2022
537

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