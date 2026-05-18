Олжас Сулейменов – Мыслитель планетарного масштаба

18 мая 2026 года известному казахстанскому писателю, поэту и общественному деятелю Олжасу Сулейменову исполняется 90 лет. Сегодня он продолжает возглавлять «Международный центр сближения культур» под эгидой ЮНЕСКО в Алматы и остаётся одним из наиболее авторитетных гуманитарных мыслителей Казахстана и мира. В 2025–2026 годах его имя вновь оказалось в центре международного внимания в связи с выдвижением на Нобелевскую премию мира и проведением юбилейных мероприятий, посвящённых его вкладу в литературу и антиядерное движение «Невада – Семипалатинск». Мировую известность наш современник по-прежнему сохраняет как автор фундаментальных поэтических и научно-философских работ, повлиявших на развитие тюркологии, литературоведения и гуманитарной мысли.

Много лет назад сбылась моя давняя мечта об очередной совместной работе с Олжасом Омаровичем Сулейменовым, моим учителем и старшим другом – классиком казахской литературы, который известен во всём мире не только по своим литературно-философским шедеврам, но и как общественный и государственный деятель, именуемый в народе Мыслителем планетарного масштаба.



ОЛЖАС – ИМЯ НАРИЦАТЕЛЬНОЕ



Олжас Омарович по своей натуре истинный пассионарий, не только принимающий близко к сердцу запросы и неурядицы своих земляков, но и способствующий разрешению насущных проблем социума за пределами Казахстана. На его счету в качестве миссионера неоднократные посещения неблагополучных мест на 1/9 части мировой суши.



В 1990 году он побывал в Зайсанском районе (Восточный Казахстан) после происшедшего там разрушительного землетрясения. Несколько раз посещал с миротворческой миссией пылающую Чечню (кстати, с риском для жизни). Интересовался также и насущными проблемами неблагополучных стран далёкой Африки, которые он поднимал во время своего участия в престижных международных форумах, эмоционально информируя мировую общественность с самых высоких трибун.



В 1980 году народ Казахстана оказал Олжасу Сулейменову высокое доверие, и он был избран в Верховный Совет республики, а затем, в 1984 году, и в Верховный Совет СССР. Я тогда тоже решил в качестве подспорья принять участие в выборной кампании, взял в Усть-Каменогорском избиркоме открепительный талон «Удостоверение на право голосования» и отбыл в Алма-Ату, чтобы самолично отдать свой голос за учителя в его родом городе.



Я до сих пор храню это удостоверение, в котором Олжас, как всегда, с добрым юмором начертал: «Считать за два голоса! Удостоверяю – Лаптев голосил». Избрание на столь высокий и ответственный пост позволило ему как депутату Верховного Совета СССР более действенно влиять на политику страны Советов и отстаивать социальные приоритеты населения. Жажда справедливости – неотъемлемая часть его души, его мировоззрения. И ещё бесконечная, неиссякаемая любовь к своей многострадальной земле, к своему народу. И он колесил, колесил по всему миру, славя родной Казахстан и по мере сил и возможностей помогая страждущим.



Одним из, пожалуй, самых весомых достижений Олжаса Сулейменова, помимо его поэтических шедевров и лингвистических изысков, вне всякого сомнения, является создание антиядерного движения «Невада – Семипалатинск», которое он возглавил. Активные и целенаправленные действия его участников, вызвавшие мировой резонанс, поспособствовали ускоренному закрытию не только испытательного ядерного полигона, расположенного в сакральной для номадов степи Сары-Арка, но и в ряде других стран.



ТВОРЧЕСКИЙ ТАНДЕМ



Вот ещё одна история, характеризующая Олжаса Сулейменова как личность весьма неординарную. Случилось так, что мне было предложено снять в качестве режиссёра-оператора фильм «Город, который люблю», посвящённый столице Казахстана (ныне южной) Алма-Ате по сценарию Сергея Морозова. Я тут же сориентировался и обратился к Олжеке с просьбой принять участие в работе над ним. Как помню, мне пришлось нелегко. Стоило больших трудов уговорить мэтра, человека, по своей природе довольно скромного, к тому же постоянно занятого – общественно-государственных нагрузок у него было выше крыши. Сработало, помимо всего прочего, думаю и то, что «отец яблок» был его любимым родовым гнездом.



В конце концов моя настойчивость победила. Олжас внял моим просьбам и снялся в знаковом эпизоде – встрече со студентами факультета журналистики «КазГУ», где он декламировал им замечательную свою поэму «Земля, поклонись Человеку». Да плюс ещё и начитал своим неповторимым голосом дикторский текст, который сам же отредактировал.



Склонен полагать, что наша лента благодаря совместному творческому тандему, а также талантливой музыке З. Байтерекова и песне на мои слова, которую исполнила знаменитая Роза Рымбаева, была довольно благожелательно принята и простыми казахстанцами, и критиками.



Пути господни неисповедимы. Случилось так, что Олжаса призвали на «государеву службу». Он был назначен Полномочным Послом Республики Казахстан в Италию и ряд стран, а через какое-то время назначен представителем Казахстана в ЮНЕСКО. Но это не сказалось на нашей дружбе, продолжающейся несколько десятилетий. Связь с моим старшим другом и наставником не прекратилась и после.



Человек весьма коммуникабельный и щедрый душой, Олжас Сулейменов постоянно следит за творчеством начинающих литераторов, кинематографистов и других творческих личностей, оказывая посильную помощь в их становлении. Нередко бывает, что и материальную, из именного фонда.



Как-то при очередной нашей встрече (это произошло в России, в престижной столичной гостинице «Москва», в которой Олжеке, будучи избранным в Верховный Совет СССР, проживал и где у него как у депутата была общественная приёмная) он подарил мне, свежеиспечённому заслуженному деятелю искусств РК, который навестил учителя, чтобы похвастаться этой своей новостью, пятисотстраничный сборник своих нетленок с дарственной надписью «Анатолию – другу, ученику, Засл. деят. искусств! Олжас. 12.04.90»

А несколько ранее, уже в Алма-Ате, произошло ещё одно, довольно знаковое для меня, событие. Я встретился с Олжасом Омаровичем в его хлебосольной квартире, что на улице Кирова, неподалёку от Почтамта. Только-только мы уютно расположились за обильным дастарханом и расставили шахматы (вот ещё одна любопытная деталь из богатой биографии: Олжас, большой почитатель Каиссы, был недавно избран председателем «Алма-атинского шахматного клуба»), как раздался звонок. На пороге стоял курьер с огромной посылкой, набитой книгами, которые ещё пахли типографской краской. Это были сборники избранных стихов и поэм Олжаса Сулейменова «Определение берега», только что вышедшие большим тиражом в издательстве «Советский писатель». Один из них мэтр тут же мне вручил. На его фронтисписе он написал дорогие для меня, его ученика и младшего друга, слова: «Толику – с уверенностью в будущей совместной работе! За передовое искусство, важнейшее из искусств. Олжас. 12 апреля 1977 года».



«ДАО АЛТАЯ»



И вот, в морозные февральские дни это давнее и доброе пожелание мэтра сбылось. Долгожданный час икс настал. Мы завершили совместный авторский проект – окончательный вариант сценария фильма «Четвёртый угол Ойкумены, или Дао Алтая».



Восточный Казахстан, а именно его уникальная природа, был для Олжаса любимейшим местом, которое он часто посещал. Там, у подножья сакральной горы Белухи, он набирался животворной энергии, идущей из космоса, отдыхая и душой, и телом. Он восхищался дикой природой нашего края, во многом сохранившей свою первозданную прелесть. Он искренне считал, что она более экзотична и уникальна, нежели швейцарская, которая во всём мире считается эталоном. Нравились ему и мужественные жители этих благословенных мест, с которыми он любил общаться.



Это его отношение к «четвёртому углу Ойкумены» (так в древности называли нынешнюю территорию Восточного Казахстана) позволило в полной мере воплотить наш благой замысел: фильм будет, вне всякого сомнения, достойно представлять уникальную область со статусом «Жемчужина в ожерелье Казахстана» в интернет-пространстве, на государственных телеканалах, а также на знаменитом телеканале «National Geographic», который смотрят миллионы зрителей по всему миру. Это поднимет имиджевую привлекательность региона на ещё более высокий уровень, что, безусловно, положительно скажется на инвестиционном климате.



Осуществление кинопроекта «Дао Алтая» задумано авторами ещё и как видео-визитка области. Растиражированную на электронных носителях, её в качестве сувенира можно вручать участникам различных форумов и конференций, а также использовать как один из рекламных атрибутов для туристической отрасли.



ПОСОЛ ДОБРОЙ ВОЛИ



Время неумолимо, годы – они словно птицы, чего уж там, как ракеты летят со сверхзвуковой скоростью. Физические силы, увы, уже не те, но голова, ум остаются светлыми. Ныне у Олжаса Сулейменова, наделённого статусом Посла доброй воли, забот не убавилось. Он по-прежнему в строю! Не прекращает активную общественную деятельность, посещает всевозможные журналистские столы, где даёт жаждущим правды развёрнутые ответы даже на самые каверзные вопросы, соглашается на интервью с дотошными любителями жареного, верными слугами таблоидов, а вдобавок ещё и руководит «Международным центром сближения культур» под эгидой ЮНЕСКО. Ну, и, конечно же, продолжает заниматься литературным трудом, работая над своим очередным сборником.



Соблюдая наши дружеские традиции, Олжас Омарович прислал мне свою пробу пера в новом для него мемуарном жанре – сборник воспоминаний, выступлений, интервью, названный «Так было».

Именитому писателю, прожившему долгую и содержательную, насыщенную неординарными событиями жизнь, ещё есть много чего сказать своим соотечественникам, благодарным почитателям непреходящего таланта Человека с большой буквы, мыслителя мирового масштаба.



В завершение стоит отметить, что 4 декабря 2025 года казахстанская партия зелёных «Байтақ» официально выдвинула кандидатуру писателя Олжаса Сулейменова на Нобелевскую премию мира, а недавно к ним присоединились восточноказахстанцы. Эта важная инициатива призвана ещё больше укрепить международный авторитет Казахстана и поднять миротворческую политику страны на новый уровень.



В преддверии 90-летия Олжаса Омаровича Сулейменова редакция областной газеты «Рудный Алтай» поздравляет писателя с его замечательным юбилеем и желает крепкого здоровья, бьющей ключом энергии и новых достижений на ниве литературы.



Анатолий Лаптев, заслуженный деятель искусств РК

