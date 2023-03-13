Олимпийская тысяча

Объявлен старт ежегодной Национальной олимпиады для сельских школьников «Мың бала». Это прекрасная возможность для одарённых детей продемонстрировать свои знания и получить возможность обучаться в лучших специализированных школах области и республики.

В Управлении образования Восточно-Казахстанской области объявили о старте Национальной интеллектуальной олимпиады для сельских школьников «Мың бала». Это проект республиканского масштаба, ориентированный на поддержку талантов и способностей учащихся школ сельской местности. За три года конкурс зарекомендовал себя как уникальная площадка для поддержки наиболее сильных учеников региона, отличившихся в учёбе.

– Первого марта начался приём заявок на участие, – сообщила заместитель руководителя управления образования Алима Ақылбек. – В этом году условия для участников несколько другие. Если ранее в олимпиаде могли попробовать свои силы ученики пятых и шестых классов, то на этот раз к испытаниям допускаются только шестиклассники, обучающиеся последние два учебных года в сельских школах Казах-

стана.

Инициаторами проведения олимпиады выступают Министерство просвещения РК и Республиканский научно-практический центр «Дарын». Благодаря олимпиа-

де «Мың бала» одна тысяча наиболее способных школьников из сельской местности получат возможность обучаться в ведущих школах страны. Среди них Республиканская физико-математическая школа, лицей «Білім-Инновация», специализированная школа «Дарын». Кроме того, пять тысяч финалистов олимпиады смогут бесплатно обучаться в онлайн-школе Birge oqý.

– Это уникальный шанс для детей, проживающих в отдалённых районах, получить качественное образование, – подчеркнула Алима Ақылбек. – Сегодня поднимают уровень сельских школ, но некоторым ученикам уже сейчас необходимы особые условия для обучения. Одарённые дети эффективнее и быстрее раскроют свой потенциал, если вовремя погрузить их в соответствующую среду. Проект «Мың бала» открывает путь к совершенствованию знаний в лучших учебных заведениях страны.

Олимпиада будет проходить в два этапа. Первый запланировали на начало апреля. Предполагается тестирование в онлайн-формате, включающее в себя задания на проверку уровня вербально-когнитивного мышления (логического и пространственного). Пять тысяч учащихся, набравших наивысший итоговый балл, переходят на второй этап олимпиады.

Второй этап пройдёт в очной форме на территории региональных центров тестирования с 26 по 28 апреля. Участникам предложат тест, позволяющий оценить уровень знаний по математической грамотности, казахскому языку (для учащихся с казахским языком обучения), русскому языку (для учащихся с русским языком обучения), английскому языку и естествознанию.

– Есть ещё одно нововведение, – добавила заместитель руководителя управления образования. – В помощь детям для подготовки к олимпиаде запустили виртуальный тренажёр, позволяющий ознакомиться с тестовыми заданиями прошлых лет и попробовать пройти их. Тренажёр можно найти на сайте https://ro.elumiti.kz/.

С начала проведения Национальной олимпиады «Мың бала» за три учебных года по Восточно-Казахстанской области в интеллектуальных испытаниях приняли участие более 20 тысяч школьников среднего звена (5-6 классы) из сельской местности. Финалистами стали свыше 500 детей, из них абсолютных победителей – 89. К настоящему моменту 34 победителя поступили в специализированные областные и республиканские школы.

В управлении образования отметили, что в этом году учителя также прошли регистрацию. По итогам олимпиады педагоги, чьи ученики станут победителями, получат специальный сертификат.

Приём заявок на участие в олимпиаде продлится до 30 марта. Чтобы подать заявку, необходимо пройти регистрацию на сайте 1000bala.elumiti.kz. Участие в олимпиаде «Мың бала» бесплатное. Победители прошлого года, являющиеся учащимися шестых классов сельских школ на момент проведения текущей олимпиады, допускаются ко второму этапу олимпиады без регистрации.

Лилия Дроздова