Олимпийские склоны

Наш земляк, восточноказахстанец Захар Кучин, на соревнованиях по горнолыжному слалому в олимпийском Пекине расположился в итоговом протоколе на 36-м месте.

Казахстанец прекрасно начал выступление, прокатился аккуратно, ни разу не упав. Но подвела потеря скорости на одном из участков. Итоговое время Захара Кучина – 2:02.66. Отставание от лидера – 18.85 секунды. Им стал француз Клемен Ноэль. На втором месте расположился Йоханнес Строльз из Австрии. Замкнул тройку лидеров норвежец Себастиан Фосс-Солеваг, сообщает НОК РК.

Нужно отметить, что первую попытку спуска Захар Кучин закончил на 43-м месте, но сумел собраться и улучшить результат.

Мастеру спорта РК по горным лыжам Захару Кучину 24 года, и в его спортивной карьере это первая Олимпиада. Хочется верить, не последняя.

Как это ни парадоксально, но на фоне звучащей критики по поводу того, что сборная Казахстана пока не завоевала ни одной медали, эксперты высказывают надежду на то, что зимние виды спорта получат должную поддержку.

Занятое Абзалом Ажгалиевым четвёртое место по шорт-треку привело в восторг болельщиков. Президент

Касым-Жомарт Токаев направил ему телеграмму.

«Казахстанцы с большим интересом наблюдали за твоим выступлением на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине. На церемонии открытия Олимпиады ты поднял наш небесно-голубой флаг. Оправдав доверие своих болельщиков, ты добрался до финальной гонки на дистанции на 500 метров по шорт-треку, и в итоге занял 4-е место. Очевидно, что это высокий показатель в данном виде спорта», – говорится в телеграмме Главы государства.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил спортсмена за проявленную волю и стремление к победе. Президент Казахстана также выразил уверенность в том, что в будущем Абзал Ажгалиев добьётся больших успехов и будет радовать наших соотечественников.

Айгуль Биданова

Фото olympik.kz