Олимпийская история на панно 

В Усть-Каменогорске удалось сохранить монументальное панно известного восточноказахстанского художника Леонида Агейкина.

В спортивном комплексе «Алтайэнерго» сохранилась монументальная роспись 1980-х годов художника Леонида Агейкина, которая едва не пострадала во время ремонтных работ.

– В спорткомплексе начался ремонт, и панно было уже в строительной пыли, возможно, его решили просто уничтожить, – рассказала председатель Восточно-Казахстанского филиала Союза художников Яна Агейкина. – Я поговорила с руководителем фирмы-подрядчика и заказчиком ремонтных работ – представителем Центра по развитию массового спорта акимата Усть-Каменогорска, попросила бережно отнестись к произведению искусства, которое обладает исторической, культурной и художественной ценностью.

Монументальное панно размером 12 на 7,5 метра уникально – оно отражает историю развития Олимпийских игр от Древней Греции до современных видов спорта. На его создание Леонида Агейкина вдохновила Олимпиада-80.

Интересно, что эта роспись заинтересовала волонтёров из Соединённых Штатов Америки и Германии, которые составляют каталог образцов монументального искусства. Кстати, спортивное панно восточноказахстанского художника включено в него. В скором времени начнётся его реставрация, участие в которой примут художники Анатолий Бердюгин, Андрей Коротаев и председатель Восточно-Казахстанского филиала СХ Яна Агейкина. Анатолий Бердюгин знаком с росписью в первоначальном виде – он уже проводил реставрационные работы 15 лет назад.

Добавим, что монументальное искусство – одно из самых масштабных художественных направлений в мировой истории. Наибольшую популярность оно приобрело в 1960–1980 годах. В произведениях отражаются элементы национальной культуры и символы вечных ценностей – труда, семьи, здоровья и просвещения.

Александра Исаева