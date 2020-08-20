Олицетворение культуры Казахстана

В Турции можно встретить немало культурных объектов, связанных с именем Абая Кунанбайулы.

Так, в 1998 году в Анкаре были открыты парк и площадь имени Абая, в его честь воздвигнут памятник. Кстати, автор монумента – казахстанский скульптор Марат Айнеков.

– Абай – настоящее сокровище казахской культуры, всей тюркской культуры, – отметил председатель Евразийского союза писателей Якуп Омероглу. – Мы полностью поддерживаем идею Президента РК о том, что Абая нужно представлять как национальный бренд Казахстана. Страну знают по её героям, великим личностям. Абай – фигура, олицетворяющая народ и культуру Казахстана.

Турецкие учёные и исследователи творчества Абая считают, что его труды должны быть включены в лекционный курс.

– Один из самых важных аспектов в творчестве Абая Кунанбайулы – тонкая философия и мировоззрение, его особый взгляд на жизнь, – поделился абаевед Экрем Айан. – Читая его произведения, можно познакомиться с особым восприятием мира, найти ответы на многие вопросы. Считаю, что студенты наших университетов должны изучать произведения Абая. Труды великого просветителя должны быть включены в программу лекций в области тюркологии, литературы и философии.

Одним из мест, где как раз и изучается наследие казахского мыслителя, считается Школа Абая в Стамбуле. Учебное заведение открыл Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев в 2003 году. Сегодня здесь обучаются более 500 учеников, большая часть которых – этнические казахи, проживающие в Турции.

Ещё одним символом почёта и уважения к акыну является памятник, который установлен у Школы Абая в Стамбуле.

Александра Исаева