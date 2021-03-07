Ольга Булавкина: «Необходимо, чтобы законы работали для улучшения жизни казахстанцев»

Приближается тот самый день в году, когда неизбежно сравнение полов, разговоры о равноправии. Хотя одна из особенностей Казахстана как раз в том, что эти дискуссии никогда не переходят в ожесточённые споры.

Пожалуй, наиболее ярко гендерную ситуацию в стране охарактеризовал Елбасы

Нурсултан Назарбаев, который на одной из праздничных встреч с женщинами признался: «Нам, мужчинам, впору задуматься, как не отстать от вас». Наша сегодняшняя собеседница – как раз из числа таких. На вопросы «Рудного Алтая», несмотря на огромную занятность, ответила депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Ольга Булавкина.

– Ольга Александровна, для многих 8 Марта – это повод подарить женщине цветы, торт или драгоценности. Остался ли в этом празднике общественно-политический смысл?

– Конечно, если обратиться к толкованию первоначального значения праздника, то Международный женский день – это день солидарности женщин, получивших равные права с мужчинами на активную деятельность во всех областях хозяйственной, общественно-политической и культурной жизни. И сегодня мы видим, что усиление роли женщин в политике вплоть до избрания их акимами областей, депутатами Мажилиса и Сената, руководителями самых ответственных постов становится велением времени. Но всё-таки в современном обществе данный праздник является символом весны, красоты, женственности, материнства.

– С чем у Вас лично ассоциируется этот праздник? Может, какое-то воспоминание из детства?

– Вы знаете, воспоминания из детства об этом дне действительно очень тёплые. Они всегда греют душу и вызывают улыбку. Вместе с родителями мы делали различные поделки для учителей. Учили стихи, песни, чтобы на большом семейном торжестве поздравить своих любимых мам и бабушек. Это был по-настоящему душевный весенний праздник, день цветов и улыбок.

– Как Вы оцениваете роль женщины в казахстанском обществе? Что кардинально изменилось за 30 лет независимости?

– По решению Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева были сделаны кардинальные шаги по реализации гендерной политики в Казахстане. И мы видим, насколько сегодня широк диапазон представительства женщин в различных сферах экономики, политики, социальной сферы, законодательства: женщина-предприниматель, руководитель, депутат, судья, медиатор, директор школы или медучреждения. В работе женщина умеет находить компромиссы во всём, проявляет гибкость, мудрость.

– Кем Вы мечтали стать в детстве?

– Я родилась и выросла в городе Шемонаихе, там же окончила школу. Имею два высших образования, получала их в стенах Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова.

Мечтала стать учителем русского языка и литературы. Но жизнь внесла свои коррективы. Во времена моей юности на дворе были непростые 90-е годы. Стремительно менялась жизнь. Необходимо было постигать новые знания, получать опыт, развиваться. И я думаю, это правильно, когда человек стремится к саморазвитию. В такие моменты судьба открывает новые двери, новые пути.

– У Вас сложилась блестящая карьера. Трудно ли было её строить, в том числе были ли какие-то гендерные препоны?

– Когда человек знает, чего он хочет в жизни, он прилагает огромные усилия для достижения поставленных целей. Да, это не просто. Работая в различных сферах государственной службы, начиная с ведущего специалиста и достигая уровня акима района, невольно оглядываешься назад, задумываешься над тем, сколько было тобою сделано, сколько было допущено ошибок, чем ты смог помочь гражданам, какую оценку они дали твоей деятельности и сколько ты можешь сделать для своей страны. И именно этот анализ дает тебе право действовать дальше, не останавливаться на достигнутом, пытаться сделать что-то большее.

А ещё хочу сказать, что в жизни мне повезло работать с Профессионалами с большой буквы. У них я научилась многому. Это был ежедневный кропотливый труд. Ты получаешь колоссальный уровень знаний, опыта, который так необходим именно тебе для дальнейшего роста и самореализации.

– Ваши выборы в Сенат – что стоит за этим масштабным решением?

– Я коренная казахстанка. С самого детства от родителей, от учителей я впитывала в себя всю любовь к своей земле, к своей великой Родине. Я изучала и продолжаю изучать государственный язык, язык великого Абая. Читаю много исторической литературы, развиваю свои познания в сфере культуры и межличностных отношений.

Я люблю свою страну и чётко вижу те первоочередные проблемы, которые надо решать сегодня, сейчас. И именно это стояло во главе моего решения баллотироваться в Сенат. Я благодарю своих избирателей за оказанное мне доверие. Законодательство требует чёткой проработки, и при рассмотрении законопроектов депутаты обозначают ряд вопросов, нуждающихся в серьёзном, глубоком, содержательном обсуждении. Необходимо, чтобы законы работали в полной мере для улучшения жизни казахстанцев.

– Что для Вас значит Восточный Казахстан?

– Восточный Казахстан – это моя родина, эта земля, богатая великими талантами, выдающимися личностями, эта земля моего становления. Вы знаете, побывав в различных местах нашей области, я могу с уверенностью сказать, что эта земля неповторима: от высоких гор до поющих степей, от густых лесов до бирюзовых рек и глубоких озёр. И эта благодатная земля даёт нам возможность испытывать особое чувство гордости.

Такие же чувства я испытываю и к жителям Восточного Казахстана, в том числе к своим прекрасным землячкам! В этот праздничный день я хотела бы пожелать им весеннего настроения, душевного тепла, блеска глаз, улыбок и, конечно же, здоровья на долгие годы!

Айгуль Биданова

Фото из открытых источников

Нур-Султан