Окрылённый учитель  дарит крылья своим ученикам 

С уроков истории ученики Тарханской средней школы Глубоковского района никогда не сбегают. Более того, вместо игр в Интернете они увлечённо ищут информацию о Первой мировой войне, легендарных сражениях Великой Отечественной или собирают факты о таинственном Тарханском разрезе.

Берикбая Жумабаева, опытного педагога, заместителя директора по воспитательной работе, хранителя истории села Тарханка, активного общественника и незаурядного человека знают и безмерно уважают все односельчане.

История – это ведь не только взгляд или мнение очевидца, но и факты, которые со временем могут становиться и артефактами. Поэтому, рассказывая о человеке, невозможно не сказать о том пространстве, которое он создает вокруг себя. Глядя на Берикбая Турсынгазыновича, не верится, что этот статный моложавый мужчина подошёл к 65-летнему рубежу: в глазах – восторг, а в сердце – весна. О себе говорит мало – всё больше о своих замечательных земляках. Но отдельного повествования всё-таки заслуживает он сам.

Сельский энтузиаст на протяжении многих лет восстанавливает по крупицам стёртые из памяти факты, фотографии, свидетельствующие о тех или иных исторических событиях и людях, создававших будущее сегодняшнего села.

– Изучение и осмысление родной истории позволяет детям ответить на вопросы: кто мы, откуда и зачем пришли на эту землю? Мы пытаемся вместе с ними постигнуть опыт дедов и прадедов, односельчан, извлекая уроки из прошлого, наблюдать за настоящим. Таким образом мы создаём живую картину человеческого духа, – делится наш собеседник.

УРОКИ МУДРОСТИ

Родился он в 1955 году в селе Вознесеновка Курчумского района, в семье простых тружеников. В начале 60-х годов Жумабаевы переехали в Раздольное. Во время летних каникул никто из сельских детей не прохлаждался дома – все работали на совхозном огороде или в поле. Трудовую закалку прошёл и наш герой материала.

– После окончания шестого класса отец отвез меня в полеводческую бригаду на участок Сарыколь, – вспоминает он. – Мне, 13-летнему ребёнку, доверили управление граблями по сволакиванию скошенной травы. Это такой агрегат с шириной захвата 14 метров, который цеплялся за малогабаритный трактор. Целый день сидишь на этих граблях и в определенное время дергаешь рычаг. Пылища кругом, комары, оводы, жара и очень хочется пить! А ещё сильно укачивает – так и тянет вздремнуть под мерный гул трактора. Но если уснул – значит свалился под зубья граблей.

После окончания восьмилетней школы Жумабаев поступил в Усть-Каменогорский сельхозтехникум на отделение «Механизация сельского хозяйства». Учился с большим интересом, был групкомсоргом, заместителем секретаря комитета комсомола техникума. После учёбы работал помощником бригадира в родном совхозе.

Осенью 1975 года его призвали в армию. Службу проходил в Ордена Ленина Забайкальском военном округе, в ракетных войсках стратегического назначения. После окончания сержантской «учебки» был назначен командиром отделения, затем – старшиной спецроты по обслуживанию командного пункта межконтинентальных стратегических баллистических ракет шахтного типа.

Демобилизовался осенью 1977 года в звании старшины роты с полным комплектом солдатских знаков отличия. Устроился работать в Дарственскую восьмилетнюю школу.

– Хорошие у меня были педагоги-наставники – Николай Шпак, Николай Черномазов, Мухтар Ахмадиев. Они всегда говорили: «Относись к детям с любовью, и они всегда будут тебя уважать». Эти слова я запомнил на всю жизнь, – рассказывает педагог.

Наряду с учительской деятельностью он вёл общественную работу, был секретарём школьной комсомольской организации. Избирался два срока подряд депутатом Курчумского районного совета народных депутатов. Затем по рекомендации вышестоящих партийных органов перешёл работать в аппарат райкома комсомола.

– В то время шло массовое движение «Молодёжь – в животноводство». Первыми в районе создали комсомольско-молодёжную бригаду чабанов «Жас түлек», закрепили за ней шесть тысяч голов молодняка овец и откормочную площадку. Ежедневный привес молодняка бычков составлял до 450 граммов. Помню, за высокие показатели старший звена Шынгыс Альханов был премирован путёвкой в ГДР, а скотник Бакытбек Садыков получил мотоцикл «ИЖ-Юпитер». В совхозе работала единственная девушка-трактористка Раушан Жумбекова, которая получила именной трактор Т-40, – продолжает свой рассказ Берикбай Жумабаев.

В перестроечные годы на историческую родину начали прибывать репатрианты из Монголии и Китая. Педагог в свободное от школьной деятельности время проводил с ними занятия по изучению политического устройства Республики Казахстан, символики государства, законодательства, Конституции.

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ

В 1991 году Берикбай Турсынгазынович заочно окончил исторический факультет ВКГУ.

В Тарханку переехал в 2008 году, устроился в сельскую школу учителем истории. Отлично зная свой предмет и владея массой исторической информации, он быстро нашёл общий язык с учениками школы, их родителями, педагогами. В школе наладил работу партийной организации Nur Otan. В год 10-летия партии в посёлке Глубокое проходил конкурс председателей первичек. Тарханцы под руководством Берикбая Жумабаева заняли первое место, а он сам удостоился звания «Лучший председатель партийной организации».

Постепенно учитель стал активно участвовать в общественной жизни сельского округа. Несколько лет назад по совместной с советом ветеранов инициативе было сделано ограждение вокруг памятника в центре села, отреставрирован обелиск землякам, погибшим на полях сражений Великой Отечественной войны. Финансовую поддержку в этом оказала бессменный меценат, депутат областного маслихата, глава КХ «Семена масличных» Людмила Цыбенко.

В нашей беседе Берикбай Турсынгазынович всё время старается переключить фокус внимания с себя на деятельность односельчан.

– Люди и общение с ними – это главная ценность для меня. Я благодарен судьбе за всех, кто был и есть в моей жизни, – признаётся он.

Педагог и общественник тесно сотрудничает с советом ветеранов села, который возглавляет Лидия Иванова – кавалер ордена «Знак Почёта», первая доярка-пятитысячница совхоза «Ульбинский», депутат двух созывов Восточно-Казахстанского областного совета депутатов трудящихся, участница ВДНХ СССР, человек, душой болеющий за общее дело и просто верный товарищ.

При поддержке совета ветеранов Жумабаев изготовил альбом орденоносцев, ветеранов бывшего совхоза «Ульбинский» – подсобного хозяйства УМЗ.

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

Всю свою сознательную жизнь Берикбай Турсынгазынович занимается воспитательной работой. Совместно с классными руководителями школы большое внимание уделяет патриотическому, духовному, нравственному воспитанию подрастающего поколения.

Тарханка взрастила двух Героев Советского Союза. Недавно сельчане по его инициативе отметили 100-летний юбилей Григория Иванова и 75-ю годовщину гибели Героя Советского Союза Фёдора Мехнина.

Уже пять лет в школе выпускается газета «Большая перемена», где публикуются материалы всех желающих. По итогам проходившего областного конкурса школьных стенгазет тарханцы заняли третье место. К слову, сам Берикбай Жумабаев часто печатался в районке, рассказывая о простых тружениках, прославляющих родное село.

В этом году планы общественников спутала пандемия коронавируса. Тарханцы готовились провести масштабные мероприятия в честь 75-летия Великой Победы и 200-летия родного села.

– Будем ждать лучших времен, – говорит Берикбай Турсынгазынович. – Главное – сил и терпения нам, чтобы пережить это трудное для всех время. А юбилей села обязательно проведём, и на достойном уровне!

Председатель совета ветеранов Лидия Иванова отмечает, что многие положительные преобразования, происходящие в селе, – это идеи Жумабаева.

– В 74-ю годовщину Дня Победы он совместно с депутатом районного маслихата Ларисой Антроповой организовал в селе запуск такого салюта, что все ахнули от восторга, – говорит она. – Ничего подобного раньше в Тарханке не было. Вообще, Берикбай – просто клад для нашего села. Это учитель и человек с большой буквы!

Стоит добавить, что сельский педагог выпустил книгу о ветеранах ВОВ Тарханки, вернувшихся с фронта живыми. Из этого села были призваны на фронт 311 человек, а домой вернулись лишь 100. Факты биографии каждого он скрупулёзно собирал на протяжении нескольких лет.

СЕМЬЯ – ОСНОВА ОСНОВ

Берикбай Турсынгазынович признаётся, что семья для него – основа основ. И тыл у него, надо отметить, очень надёжный. Вместе с Анной Кабышевной, которая работает главным бухгалтером в сельском акимате, он воспитал двоих замечательных детей. Сегодня радуют своими успехами внуки.

За свой, как считает наш герой, скромный труд он награждён множеством юбилейных медалей, Благодарственным письмом Председателя партии Nur Otan

Н. А. Назарбаева, а также почётными грамотами центрального и областного аппаратов партии, акимов Глубоковского района.

Таких, как Берикбай Жумабаев, «окрылённых» учителей немало, которые уверенно принимают решения, достигают высоких результатов в своей области деятельности, становясь источником вдохновения для своих учеников.

– На мой взгляд, самое главное в профессии учителя – не ограничиваться только уроком и учебной программой, – говорит он. – Учитель, прежде всего, – человек, который передает мысль, будит эту мысль в сознании детей, помогает найти себя. «Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, а чтобы будить чужую», – сказал русский историк Василий Ключевский. Следуя этому принципу, я стараюсь помочь детям постигать науку через личностное начало в ней, поскольку ценность имеют те знания, которые приобретены самостоятельным путем.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район