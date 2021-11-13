Охрана здоровья в приоритете

Инвестиции в здравоохранение в ВКО за пять лет составили 135,2 млрд тенге, в том числе в 2021 году – 27,6 млрд тенге.

В целом, за последние пять лет было закуплено более трёх тыс. единиц современного оборудования, соответствующего международным стандартам, что позволило увеличить в 2,5 раза объём высокотехнологичной медтехники. Обновлён парк автомобилей скорой помощи на 216 единиц. Принимаются меры по оснащению сельских медицинских учреждений и переводу их на более высокий уровень.

В Центре ядерной медицины онкологического диспансера в Семее открылось первое в Казахстане отделение радионуклидной терапии, где на сегодняшний день пролечено 120 пациентов, диагностические исследования прошли 380 пациентов.

В декабре текущего года планируется открытие Центра детской реабилитации и катамнеза на базе Перинатального центра Семея.

Продолжается строительство Центра гематологии в Усть-Каменогорске. Уникальным ресурсом проекта станет использование клеточных и генно-инженерных технологий.

– Мы продолжаем программу обучения медицинских кадров в зарубежных клиниках по приоритетным направлениям: онкология, кардиология и кардиохирургия, инсультные центры, нейрохирургия, медицинская реабилитация, акушерство и гинекология, – сообщил Даниал Ахметов в ходе брифинга в СЦК.

С сентября этого года 60 специалистов приступили к обучению за рубежом в ведущих клиниках Израиля, Польши, России (Татарстан).